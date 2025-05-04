Fenerbahçe tribünlerinden protesto: 'Yönetim istifa' ve 'Aziz Yıldırım' tezahüratları

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.

Kadıköy'de oynanan müsabakayı 1-0 kaybeden sarı - lacivertlilerde tribünlerden dikkat çeken tezahüratlar yükseldi.

SOLSKJAER'DEN İKİ, MOURINHO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Gaziantep FK maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 3 değişiklik yaptı.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Gaziantep FK maçında ilk 11'de görevlendirdiği Filip Kostic'i cezası nedeniyle oynatamazken, Yusuf Akçiçek ve İrfan Can Kahveci'yi yedeğe çekti.

Portekizli teknik adam, bu isimlerin yerine Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür ve Sebastian Szymanski'yi yeniden 11'de değerlendirdi.

Beşiktaş derbisinde kalede İrfan Can Eğribayat'ı oynatan Mourinho, savunma hattını Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar ve Mert Müldür'den oluşturdu. Orta alanda İsmail Yüksek, Fred Rodrigues ikilisini görevlendiren 62 yaşındaki çalıştırıcı, hücum hattında Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve Anderson Talisca'ya şans verdi. Mourinho, gol yollarında ise Youssef En-Nesyri'ye güvendi.

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Ole Gunnar Solskjaer ise son oynanan maça göre ilk 11'de iki değişikliğe gitti.

Norveçli teknik adam, Hatayspor maçına ilk 11'de başlayan savunma oyuncusu Emirhan Topçu'nun yerine cezası sona eren Arthur Masuaku'yu görevlendirdi.

İlk 11'de santrfor orijinli olmayan bir kadroyla sahaya çıkan siyah-beyazlı takımda Ciro Immobile yedek soyundu. Alex Oxlade-Chamberlain ise orta sahada forma giydi.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Fenerbahçe karşısına şu 11 ile çıktı:

Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Arthur Masuaku, Emrecan Terzi, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica, Mustafa Hekimoğlu ve Rafa Silva.

TEK GOL GEDSON'DAN

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 44. dakikada Gedson Fernandes kaydetti. Portekizli yıldız 36. dakikada ise bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

'ALİ KOÇ İSTİFA'

Fenerbahçe tribünleri bu golün ardından maçın son bölümüne kadar 'Yönetim istifa' ve 'Ali Koç istifa' tezahüratları yaptı.

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KADIKÖY'DE AZİZ YILDIRIM SESLERİ

Hemen akabinde ise sarı - lacivertli taraftarlardan uzun süre 'Aziz Yıldırım' sesleri yükseldi.