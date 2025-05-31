Fenerbahçe tribünlerindeki İsmail Kartal pankartına müdahale! Güvenlik görevlileri kaldırdı

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Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında Kadıköy'de Konyaspor'u ağırladı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI, TEPKİ DURMADI

Fenerbahçe, Konyaspor'a karşı boş tribünlere oynadı. Bu sezon lig ve Avrupa kupalarında oynadığı tüm maçları dolu tribünlere oynayan Kanarya, sezonun son maçına sahaya boş tribünlere karşı çıktı. Müsabakanın ilk dakikalarından itibaren 'Yönetim istifa' sesleri yükseldi.

İSMAİL KARTAL PANKARTI KALDIRILDI

Tezahüratlar devam ederken bir Fenerbahçeli taraftar üzerinde 'Fenerbahçe'nin evladı' yazılı bir İsmail Kartal pankartı açtı. Fakat güvenlik görevlileri taraftara müdahale ederek söz konusu pankartı kaldırttı.

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Pankartın hangi gerekçeyle kaldırıldığı bilinmezken sosyal medyada bu karara büyük tepki gösterildi.