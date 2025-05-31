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Fenerbahçe tribünlerindeki İsmail Kartal pankartına müdahale! Güvenlik görevlileri kaldırdı

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Pankart
Fenerbahçe tribünlerindeki İsmail Kartal pankartına müdahale Güvenlik görevlileri kaldırdı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2025 16:42

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Konyaspor'u ağırladığı maçta şaşırtan bir olay yaşandı. Sarı-lacivertli tribünde açılan bir İsmail Kartal pankartı güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kaldırıldı.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında Kadıköy'de Konyaspor'u ağırladı. 

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TRİBÜNLER BOŞ KALDI, TEPKİ DURMADI

Fenerbahçe, Konyaspor'a karşı boş tribünlere oynadı. Bu sezon lig ve Avrupa kupalarında oynadığı tüm maçları dolu tribünlere oynayan Kanarya, sezonun son maçına sahaya boş tribünlere karşı çıktı. Müsabakanın ilk dakikalarından itibaren 'Yönetim istifa' sesleri yükseldi.

Fenerbahçe tribünlerindeki İsmail Kartal pankartına müdahale Güvenlik görevlileri kaldırdı

İSMAİL KARTAL PANKARTI KALDIRILDI

Tezahüratlar devam ederken bir Fenerbahçeli taraftar üzerinde 'Fenerbahçe'nin evladı' yazılı bir İsmail Kartal pankartı açtı. Fakat güvenlik görevlileri taraftara müdahale ederek söz konusu pankartı kaldırttı. 

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Fenerbahçe tribünlerindeki İsmail Kartal pankartına müdahale Güvenlik görevlileri kaldırdı

Pankartın hangi gerekçeyle kaldırıldığı bilinmezken sosyal medyada bu karara büyük tepki gösterildi. 

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Pankart

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