Fenerbahçe, transferi belirledi! Anadolu'dan 2 genç geliyor

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Trendyol Süper Lig'e beklentilerin altında bir başlangıçla giren Fenerbahçe ara transfer döneminin çalışmalarına erkenden başladı.

GENÇLİK OPERASYONU

Sarı-lacivertlilerde milli ara yalnızca mevcut kadronun eksiklerini gidermek için değil, geleceğin takımını oluşturacak genç yetenekleri belirlemek adına da yoğun geçiyor.

İLK HEDEF ARDA ÇOLAK

Fenerbahçe'nin scout ekibi özellikle Anadolu kulüplerinde dikkat çeken genç oyuncuları yakın takibe alırken, listenin öne çıkan isimlerinden biri Iğdır FK forması giyen Arda Çolak oldu. Genç forveti bir süredir izleyen Fenerbahçe’de oyuncuyla ilgili fikirlerin olgunlaşmaya başladığı öğrenildi.

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DİĞER ADAY OĞUZCAN ÇALIŞKAN

Sarı-Lacivertliler’in radarındaki bir diğer isim ise Keçiörengücü’nün genç stoperi Oğuzcan Çalışkan. Sezon başındaki transfer döneminde de Fenerbahçe’nin gündemine gelen Oğuzcan’ın takibi bırakılmadı. Scout ekibinden gelen olumlu raporların ardından genç savunmacı yeniden listenin üst sıralarına çıktı.

BONSERVİSLERİ ALINIP KİRALANACAKLAR

Başkan Aziz Yıldırım ve kurmaylarının iki futbolcu için üzerinde durduğu formül de belli. Fenerbahçe, şartların oluşması halinde Arda ve Oğuzcan’ın bonservislerini ara transfer döneminde alıp, sezon sonuna kadar mevcut kulüplerinde kiralık olarak bırakmayı değerlendiriyor. Böylece iki oyuncunun düzenli forma giymeyi sürdürmesi ve gelişimlerinin kesintiye uğramaması hedefleniyor. Yönetimin yeni transfer stratejisinin önemli ayaklarından birini de Anadolu’daki genç yetenekler oluşturuyor. Sarı-Lacivertliler, henüz piyasa değerleri yükselmeden potansiyelli oyuncuların bonservislerini uygun maliyetlerle alıp gelişimlerini yakından takip etmeyi planlıyor.

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