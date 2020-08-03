Fenerbahçe transferleri açıklamak için TFF'yi bekliyor

Süleyman Arat - Spor Arena | Fenerbahçe’de antrenörler Tahir Karapınar, Volkan Demirel ile Mehmet Aurelio’nun hazırladığı raporlar doğrultusunda ve yakın zamanda isminin açıklanması beklenen teknik direktör Erol Bulut’un bilgisi dahilinde yönetim, transferler için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin 4-5 isimle temas kurup anlaşma noktasına gediği ancak kesin anlaşma için Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklayacağı harcama limitlerinin beklendiği öğrenildi.

Koronavirüs salgınına bağlı olarak gelirlerin büyük ölçüde düşmesi, kombine satışlarının yapılamaması, forma tanıtımlarının başlayamaması, reklam gelirlerinin de darbe almasından dert yanan yöneticiler, harcama limitlerinin açıklandığı an transfer için düğmeye basacaklarını ve peş peşe isimler açıklayacaklarını belirttiler.

YÜZDE 30 BEKLENiYOR

Harcama limitleri aşımının devre arasında olduğu gibi yüzde 30 düzeyinde açıklanmasını beklediklerini belirten yöneticiler “Aylardır bu transferler için çalışıyoruz ancak limitler belli olmadığı için somut bir adım atamadık. Limitler açıklanır açıklanmaz yeni sezon kadromuz şekillenecek” dediler.

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