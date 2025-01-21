Fenerbahçe transferi resmen açıkladı: Diego Carlos, İstanbul'a geldi!

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'u 4-0 yenerek Galatasaray ile puan farkını 6'ya indiren Fenerbahçe, transferde hareketli günler geçiriyor. Sarı - lacivertli kulüp, ara transfer döneminin ilk takviyesini resmen duyurdu.

Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa'da forma giyen Diego Carlos ve kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını resmen açıkladı.

Sarı - lacivertli kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, Aston Villa forması giyen Diego Carlos’un transferi için kulübü ve kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Brezilyalı oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek için İstanbul’a davet edilmiştir."

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İSTANBUL'A GELDİ

Deneyimli futbolcu, yeni günün ilk dakikalarında İstanbul'a geldi.

BONSERVİSİ

Öte yandan Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki stoper için 12 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

2022’de 31 milyon Euro’ya Aston Villa’ya gelen Diego Carlos bu sezon 17 maçta forma giydi.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Carlos, savunma hattındaki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren bir oyuncu. Hem kupa kazanan hem de pek çok rekoru elinde bulunduran Carlos aynı zamanda olimpiyat altını sahibi. Brezilya’da Sao Paulo, Paulista ve Madureira’da forma giydikten sonra Portekiz ekiplerinden Estoril’in yolunu tutan Carlos, Porto B takımında denendi ancak 1 sezon sonra Estoril’e döndü. 2 milyon Euro’ya gittiği Nantes’ta Ligue 1’in önemli savunmacılarından biri olmayı başardı. Nantes formasıyla 3 sezon boyunca 108 maça çıkan oyuncu, takımının bu süre içerisinde iki kez sezonun ilk yarısını lider olarak tamamlamasında önemli rol oynadı.

SEViLLA’DA IŞIĞI DAHA DA PARLADI

2019’da Nantes’tan 15 milyon Euro bonservisle Sevilla’ya katılan Carlos, üç sezon boyunca takımıyla La Liga’da 4. oldu. Sevilla ile ligde 102 maçın 101’ine ilk 11’de başlayan Carlos, 6 gole de katkı yaptı. Stoper partneri Jules Kounde ile birlikte 2021-22 sezonunda Sevilla’nın ligde en az gol yiyen takım olmasında önemli rol oynadı. Sevilla onun bu performansı sayesinde 38 maçta sadece 30 gol yedi. O dönem Avrupa’nın 5 büyük liginde onlardan daha az gol yiyen takımlar İngiliz ekipleri Manchester City ve Liverpool’du.

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AVRUPA LiGi VE OLiMPiYAT ŞAMPiYONU

CARLOS, Sevilla’nın 2020 yılında İnter’i 3-2 yenerek Avrupa Ligi Kupası’nı kazanmasında da yine önemli figürlerden biriydi. Brezilya ile Japonya’da düzenlenen 2020 Olimpiyatları’nda altın madalya da kazandı. Brezilyalı stoper, Haziran 2022’de Aston Villa’ya katıldı. Carlos, 2022-23 Premier Lig sezonunun açılış gününde Bournemouth’a karşı ilk maçına çıktı. Ancak 2. maçında sadece bir hafta sonra aşil tendonundaki yırtık nedeniyle ameliyat olmak zorunda kaldı. Bir sezon sonra mayıs ayında Wolves’a karşı geri döndü.

EMERY ‘iHTiYACIM VAR’ DEDi AMA...

AĞUSTOS ayında Sevilla eski oyuncusunu yeniden kadrosuna katmak istedi. Fiziksel gücü, hava hakimiyeti ve savunmadaki liderliğiyle savunma hattını yeniden güçlendirmeyi isteyen Sevilla, İngiliz kulübüyle transfer konusunda anlaşamadı. Aston Villa’da Unai Emery geçen ay “İhtiyacımız var. Bize gerekli olan Diego Carlos’un tecrübesi” demişti. Aradan geçen 1 ayın ardından gelinen noktada Emery’nin ihtiyaç duymasına rağmen Fenerbahçe tecrübeli oyuncuyu renklerine katmayı başardı.