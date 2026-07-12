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Fenerbahçe, transferi bitirdi! İşte Greenwood'un bonservisi

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Mason Greenwood#Transfer
Fenerbahçe, transferi bitirdi İşte Greenwoodun bonservisi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2026 10:02

Fenerbahçe, uzun süredir peşinde olduğu Mason Greenwood transferinde sona geldi. İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden birini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, uzun süredir temas halinde olduğu Mason Greenwood transferinde mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe, transferi bitirdi İşte Greenwoodun bonservisi

ŞAMPİYONLUK BONUSU DA VAR

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Kanarya, 24 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservisi için Marsilya ile 39.5 milyon Euro + bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Sözleşmede ayrıca performans ve şampiyonluk bonusları da yer alıyor.

Fenerbahçe, transferi bitirdi İşte Greenwoodun bonservisi

MANCHESTER UNITED ONAY VERDİ

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Bu arada Manchester United’ın, Greenwood için geri satın alma (buy-back) hakkı bulunuyordu. İngiliz devi, dün bu hakkı kullanmayacağını bildirdi ve transferin önündeki tek pürüz de ortadan kalkmış oldu.

Fenerbahçe, transferi bitirdi İşte Greenwoodun bonservisi

GERİ SAYIM BAŞLADI!

AS Roma ve Atletico Madrid’in de takip ettiği İngiliz futbolcunun tercihini Fenerbahçe’den yana kullandığı öne sürülürken, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

 

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#Fenerbahçe#Mason Greenwood#Transfer

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