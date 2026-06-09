Fenerbahçe, transferi bitirdi! Geleceğin 'Sadio Mane'si geliyor

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Fenerbahçe, kısa süre önce İstanbul'a getirdiği ve ameliyat ettirdiği genç yetenek Amara Diouf'a kavuşuyor.

Sarı lacivertliler henüz 18 yaşında girmediği için Diof'un tüm sağlık gereksinimlerini karşılamasına rağmen profesyonel sözleşme imzalayamamıştı.

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TRANSFER BİTTİ

Africafoot'ta yer alan habere göre; eski takımı Generation Foot ile antrenmanlara çıkan ve iyileşme süreci pozitif ilerleyen Amara Diouf, yakın zamanda İstanbul'da olacak. Diouf için Generation Foot ile tüm transfer ayrıntıları imzalandı.

Bununla beraber Diouf'un eski teknik direktörü Badara Sarr, oyuncu hakkında Afrika basınına önemli açıklamalarda bulundu. Sarr, Diouf'un yeteneklerinden ve potansiyelinden bahsederken şu ifadeleri kullandı:

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Amara Diouf, Senegal milli takımına kadar yükselmiş, gelişmekte olan bir oyuncu. Generation Foot'ta sağlam bir altyapı programı üzerine çalışıldı. 17 yaş altı Afrika Uluslar Kupası'nda, milli takım formasıyla potansiyelini gösterdi ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Onu, 'yeni Sadio Mane' olarak gösterdiler. Ancak, onu sahalardan uzaklaştıran ciddi bir sakatlık yaşadı. Onu sahada gördüğümüzden bu yana 2 yıl geçti. Henüz çok genç ve eski formuna kavuşmak için çok çalışıyor. Tam bir forvet olmasına rağmen kanatlarda da oynayabiliyor. Çok etkili, dinamik, yorulmak bilmeyen bir özelliğe sahip. Ayrıca, mental olarak çok güçlü ve çok yönlülüğü, oyun içi vizyonu, etkili bitiriciliği ile ilgi çekici bir hal aldı.

- Fenerbahçe tercihi

Şu an için en iyi seçim olup olmadığını söylemek zor. Gelişimini değerlendirebilmek için önce oraya gitmesi gerekiyor. Türkiye çok rekabetçi, çok dinamik bir lig. Taraftarların çok fazla baskı yaptığı çok üst düzey bir lig. Ama Amara Diouf mental olarak güçlü. Herkesin yakından izlediği bir oyuncu. Fenerbahçe onu almak için her şeyi yaptıysa, bunun nedeni ona güvenmeleri. Ancak takımının sabırlı olması gerekiyor. Onu yetiştirmeleri, gelişmesine yardımcı olmaları ve acele ettirmemeleri gerekiyor çünkü çok ciddi bir sakatlıktan dönüyor.

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- Geleceğin Sadio Mane'si

Amara Diouf henüz 18 yaşında, aynı yaştaki Sadio Mane'den daha ileride. Sadio, kariyerine FC Metz ve Red Bull Salzburg gibi iki önemli kulüpte başladı, ardından Southampton'a ve daha sonra Liverpool'a transfer oldu. Ama Amara Diouf, Avrupa standartlarında büyük bir kulüp olan Fenerbahçe ile doğrudan sözleşme imzaladı. İkisi arasındaki en önemli fark bu. Bunun dışında, her ikisi de Generation Foot'ta yetişti. Amara, gerekli fiziksel sağlığa sahip olursa, Sadio Maeé gibi harika bir kariyere sahip olma potansiyeline sahip.