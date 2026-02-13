Haberin DevamÄ±

Futbolda geride kalan ara transfer dÃ¶neminin en Ã§ok konuÅŸulan genÃ§ oyuncularÄ±ndan olan 3'Ã¼ncÃ¼ Lig 4'Ã¼ncÃ¼ Grup ekibi KarÅŸÄ±yaka'nÄ±n yÄ±ldÄ±z adayÄ± Adem YeÅŸilyurt, FenerbahÃ§eli oldu. Transfer dÃ¶neminde Trabzonspor ve Maribor'un da resmen talip olduÄŸu, Sloven ekibinin sÃ¶zleÅŸme bile gÃ¶ndermesine raÄŸmen transferinin gerÃ§ekleÅŸmediÄŸi 19 yaÅŸÄ±ndaki milli saÄŸ kanat oyuncusunu FenerbahÃ§e kaptÄ±. U19 Milli TakÄ±mÄ±'nda da forma giymeye baÅŸlayan genÃ§ futbolcu iÃ§in 7 Ocak'ta KarÅŸÄ±yaka yÃ¶netimiyle ilk gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi yapan FenerbahÃ§e BaÅŸkanÄ± Sadettin Saran ve yÃ¶netimi transferde anlaÅŸma saÄŸladÄ±.

Son haftalarda Alanyaspor, KasÄ±mpaÅŸa ve Avrupa'dan 3 kulÃ¼bÃ¼n daha takibe aldÄ±ÄŸÄ± Adem YeÅŸilyurt iÃ§in FenerbahÃ§e'nin KarÅŸÄ±yaka'ya 2 taksitle 500 bin Euro bonservis Ã¶deyeceÄŸi, sonraki transferinden de yÃ¼zde 25 pay vereceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. SarÄ±-lacivertlilerin Adem iÃ§in gelecek sezon Ä°zmir temsilcisine 3 kiralÄ±k genÃ§ oyuncu vereceÄŸi, bu isimler vitrine Ã§Ä±kÄ±p baÅŸka kulÃ¼be satÄ±lÄ±rsa KarÅŸÄ±yaka'nÄ±n transferlerden yÃ¼zde 5 alacaÄŸÄ± belirtildi. KarÅŸÄ±yaka ayrÄ±ca sezon Ã¶ncesi FenerbahÃ§e'nin DÃ¼zce'deki Topuk YaylasÄ± Tesisleri'nde 2 kez kamp yaparak 100 bin Euro tutarÄ±ndaki kamp masraflarÄ±nÄ± da Ã¼cretsiz karÅŸÄ±layacak.

BONSERVÄ°SÄ°N YARISI BASKETBOLA

FenerbahÃ§e'nin ve diÄŸer kulÃ¼plerin teklifini deÄŸerlendiren KarÅŸÄ±yaka BaÅŸkanÄ± AygÃ¼n CicibaÅŸ, eski baÅŸkan Azat YeÅŸil ve futbol ÅŸube yÃ¶netiminin sarÄ±-lacivertlilerin Ã¶nerisini hem genÃ§ futbolcu hem kulÃ¼p iÃ§in uzun vadede daha yararlÄ± bulduÄŸu ifade edildi. Bu transferle FenerbahÃ§e ve KarÅŸÄ±yaka arasÄ±nda uzun vadede iÅŸbirliÄŸinin kapÄ±larÄ± da aralanacak. KarÅŸÄ±yaka'nÄ±n Adem'i transfer dÃ¶nemi bitmesine raÄŸmen sezon iÃ§inde satma kararÄ±nda TÃ¼rkiye Sigorta Basketbol SÃ¼per Ligi'nde dÃ¼ÅŸme hattÄ±nda olan ligin 52 yÄ±llÄ±k temsilcisi basket takÄ±mÄ±nÄ±n acil mali ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n da etkili olduÄŸu vurgulandÄ±. Adem'in transferinden elde edilecek kaynaÄŸÄ±n yarÄ±sÄ± basketbol ÅŸubede kullanÄ±lacak.

YENÄ° ARDA KISA SÃœREDE PARLADI

KarÅŸÄ±yaka'nÄ±n altyapÄ±sÄ±nda yetiÅŸerek ÅŸu an A takÄ±mda beraber forma giydiÄŸi kuzeni Berat Åžahin'le birlikte amatÃ¶r PÄ±nargÃ¼cÃ¼ takÄ±mÄ±ndan transfer olan Adem YeÅŸilyurt, bu sezon profesyonel ligde forma giymeye baÅŸlar baÅŸlamaz tÃ¼m dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekti. Oyun tarzÄ± FenerbahÃ§e'nin GenlerbirliÄŸi'nden keÅŸfederek 2023'te TÃ¼rk futbolunun transfer rekorlarÄ±ndan birini kÄ±rÄ±p dÃ¼nya devi Real Madrid'e sattÄ±ÄŸÄ± milli yÄ±ldÄ±z Arda GÃ¼ler'e benzetilen Adem, KarÅŸÄ±yaka'da geÃ§en aralÄ±k ayÄ±nda profesyonel oldu.

3'Ã¼ncÃ¼ Lig 4'Ã¼ncÃ¼ Grup'ta mÃ¼cadele eden KarÅŸÄ±yaka'da 8 as futbolcunun bahis soruÅŸturmasÄ±nda ceza almasÄ±yla bulduÄŸu ÅŸansÄ± iyi deÄŸerlendiren Adem, ilk 11'de forma giymeye baÅŸlar baÅŸlamaz transfer teklifleri almaya baÅŸladÄ±. Bu sezon 12 maÃ§ta 2 gol, 2 asistle oynayan genÃ§ futbolcuya devre arasÄ±nda Trabzonspor da 600 bin Euro resmi teklif yapmÄ±ÅŸ, oyuncu 750 bin Euro bonservis Ã¶neren Maribor'un kapÄ±sÄ±ndan dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼. Son dÃ¶nemde genÃ§ futbolculara ÅŸans verip vitrine Ã§Ä±karan KarÅŸÄ±yaka, teknik direktÃ¶r Burhanettin BasatemÃ¼r yÃ¶netiminde Adem transferiyle genÃ§ler iÃ§in Ã§ekim merkezi olmak istiyor.

U19 MÄ°LLÄ° TAKIMI'NDA

Adem YeÅŸilyurt halen U19 Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n Mart ayÄ±ndaki UEFA Avrupa U19 ÅžampiyonasÄ± Elit Tur maÃ§larÄ± Ã¶ncesi HÄ±rvatistan'da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶zel turnuvada forma giyiyor. Ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± kafilede yer aldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in KarÅŸÄ±yaka'nÄ±n yarÄ±n 3'Ã¼ncÃ¼ Lig 4'Ã¼ncÃ¼ Grup'ta Ä°zmir Ã‡oruhlu FK'yla oynayacaÄŸÄ± maÃ§ta forma giyemeyecek Adem, FenerbahÃ§e'ye imza atmasÄ±na raÄŸmen sezon sonuna kadar KarÅŸÄ±yaka'da oynamaya devam edecek. Adem'in bonservis gelirinin yÃ¼zde 10'u ise oyuncunun eski kulÃ¼bÃ¼ amatÃ¶r PÄ±nargÃ¼cÃ¼'nÃ¼n olacak.

