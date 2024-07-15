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Fenerbahçe transferi açıkladı! Tiago Çukur, Roda'ya imza attı...

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#Fenerbahçe#Transfer#Oğuz Aydın
Fenerbahçe transferi açıkladı Tiago Çukur, Rodaya imza attı...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 13:07

Fenerbahçe, genç santrforu Tiago Çukur'un Hollanda 2. Ligi ekiplerinden Roda'ya transfer olduğunu açıkladı.

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Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki santrforu Tiago Çukur, Hollanda 2. Ligi ekiplerinden Roda ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Hollanda doğumlu oyuncunun imza töreninde konuşan Roda Teknik Heyet Sorumlusu Rob Servais, "Tiago teknik açıdan da yetenekli bir oyuncu. Aynı zamanda temas noktası olarak iyi işlev görebilen, topu tutan bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

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Geride kalan sezonun ilk yarısında Belçika temsilcisi Beveren'de, 2. yarısını ise Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'da forma giyen oyuncu, toplamda 28 maça çıktı ve 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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#Fenerbahçe#Transfer#Oğuz Aydın

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