Fenerbahçe transferde rotayı Premier Lig'e çevirdi! Listede 4 yıldız var

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Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de gözler Premier Lig'e çevrilmiş durumda.

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transferde rotayı çizen Sarı-Lacivertli ekip, 4 yıldızı listenin en tepesine koydu. İşte o isimler...

RASMUS HOJLUND : BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Manchester United’ın, Atalanta’dan 2023 yazında 78 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Rasmus Hojlund, bir türlü eski günlerine dönemeyen Kırmızı Şeytanlar’da beklentileri karşılayamadı. Kulübün üzerindeki baskı ve Hojlund’dan beklenen Erling Haaland etkisi, Danimarkalı oyuncunun İtalya’daki performansını tekrarlamasına izin vermedi.

Fenerbahçe, forvet hattı için düşündüğü ve sözleşmesi 2028’de bitecek 22 yaşındaki forveti kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Yakında İngiliz devine, ilk teklifin yapılacağı konuşuluyor.

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JACK GREALISH : MANCHESTER CITY'LE YOL AYRIMINDA

İngiltere Premier Ligi’nde şampiyonluk yarışının uzağında kalan Manchester City’de menajer Pep Guardiola’nın, gelecek sezon takımda revizyona gitmesi bekleniyor. İngiliz basınında da Guardiola’nın, bu doğrultuda Jack Grealish’le yolları ayırabileceği konuşuluyor. 29 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusunun kontratı, 2027’de sona eriyor.

Kanarya, Grealish için şartları zorlamaya çalışacak. Ancak bu transferde başka rakipler de var. Grealish’i eski kulübü Aston Villa, Newcastle, Tottenham ve Atletico Madrid de istiyor.

HEUNG-MIN SON : İLK 11'DEKİ YERİ GARANTİ DEĞİL!

Tottehham’la, Avrupa Ligi’ni kazanan Heung-min Son, Fenerbahçe’nin yıldız transferinde radarına giren isimlerden biri konumunda yer alıyor. İngiliz ekibiyle sonunda ilk kupasını kazanan Son, artık 32 yaşına geldi ve gelecek sezon ilk 11’deki yerinin garanti olup olmayacağı belli değil.

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Güney Koreli oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2026’da bitiyor ve haftalık 190 bin Pound kazanıyor. Tottenham ve Son’un, yakın zamanda bir araya gelerek takımdaki durumunu netleştirmesi bekleniyor. Olası bir ayrılık durumunda ise Fenerbahçe pusuda bekliyor.

JEREMY DOKU : İLK 11'DE FORMA BULMAKTA ZORLANIYOR

Hücumda kanatlara tartışılmayacak yıldızlar transfer etmek isteyen Sarı-Lacivertliler’in adaylarından biri de, Manchester City’de forma giyen Jeremy Doku. City’den ilk istenilen isim Grealish ancak İngiliz yıldız olmazsa, Doku için kulübüyle temaslar sıklaşacak.

Sezonun ikinci yarısının sonlarına ilk 11’de forma bulmakta zorlanan 22 yaşındaki yıldızın sözleşmesi 2028’de sona eriyor. Fenerbahçe’nin, Belçikalı futbolcu için pusuda beklediği ve Grealish transferinde ilerleme kaydedememesi durumunda, Doku için vites artıracağı öne sürülüyor.

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