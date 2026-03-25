Fenerbahçe transferde 'Joker' çekiyor! Bedava dünya yıldızı

#Transfer#Fenerbahçe#Julian Brandt
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2026 12:22

Fenerbahçe, Dortmund'la yollarını ayırmaya hazırlanan Alman on numara Julian Brandt için devreye girdi. Sarı-lacivertlileri bu transferde dişli rakipler bekliyor. İşte detaylar...

Yeni sezonun kadro planlaması çerçevesinde transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, rotasını Almanya'ya çevirdi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Fenerbahçe, Borussia Dortmund forması giyen Alman on numara Julian Brandt'ı renklerine bağlamak istiyor.

ROMA VE ASTON VILLA DA İSTİYOR

29 yaşındaki başarılı oyuncuya Fenerbahçe'nin yanı sıra İngiltere Premier Lig'den Aston Villa'nın ve İtalya Serie A'dan Roma'nın da talip olduğu belirtildi.

BEDELSİZ AYRILACAK

Borussia Dortmund, dün yaptığı açıklamayla, sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan Julian Brandt ile yeni kontrat konusunda anlaşma sağlanamadığını ve tecrübeli futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

ORTA SAHANIN HER BÖLGESİNDE OYNAYABİLİYOR

Asıl mevkisi on numara olan Julian Brandt; merkez orta saha, sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla Bundesliga, Şampiyonlar Ligi ve Almanya Kupası'nda toplamda 34 maça çıkan Brandt, 10 gol atıp 3 de asist üretti.

ALMANYA İLE 48 MAÇ

Almanya Milli Takımı formasını bugüne dek 48 kez sırtına geçiren Brandt, 3 gol - 3 asist üretti.

