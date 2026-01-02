×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe, transferde Hollandalıları şoke etti, rest çekti! 'Bedava alırız'

Güncelleme Tarihi:

#Souffian El Karouani#Fenerbahçe Transfer#Fenerbahçe
Fenerbahçe, transferde Hollandalıları şoke etti, rest çekti Bedava alırız
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2026 09:49

Fenerbahçe, ara transfer sezonunda kadrosuna katmak istediği Souffian El Karouani konusunda yeni bir hamle yaptı. El Karouani'nin kulübü, transferi yokuşa sürünce b planı devreye girdi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, sürpriz bir şekilde sol beke transfer yapmak için harekete geçerek Souffian El Karouani için teklif sunmuştu. Başarılı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek olmasına rağmen 10 milyon Euro’luk bir öneri yapılmıştı.

Gözden KaçmasınFenerbahçe golcü transferinde ters köşe yapabilirFenerbahçe golcü transferinde ters köşe yapabilir!Haberi görüntüle

Porto da aynı rakamı teklif etti. Ancak Benfica, West Ham ve Frankfurt’un da devreye girmesi sonrası Utrech, El Karouani’nin sözleşmesi bitecek olmasına rağmen bu rakamı yeterli bulmadı. Fenerbahçe bunun üzerine B planına geçti.

Fenerbahçe, transferde Hollandalıları şoke etti, rest çekti Bedava alırız

ŞİMDİDEN SÖZLEŞME İMZALAYABİLİR

Faslı futbolcu ile yeni sezon için şimdiden sözleşme imzalanabilir. Yönetim, doğrudan 25 yaşındaki oyuncuyla görüşmelere başladı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınGalatasaray ve Fenerbahçeyi bekleyen kritik dönem Zafer ayı mı kader ayı mı olacakGalatasaray ve Fenerbahçe'yi bekleyen kritik dönem! Zafer ayı mı kader ayı mı olacak?Haberi görüntüle

Fenerbahçe, El Karouani ile el sıkıştıktan sonra Utrecht’e rest çekmeyi planlıyor: Ya bizim istediğimiz şartlarda anlaşalım ya da oyuncuyu 6 ay sonra bedavaya alırız.

Fenerbahçe, transferde Hollandalıları şoke etti, rest çekti Bedava alırız

EL KAROUANİ KİMDİR?

Piyasa değeri Transfermarkt verilerince 15 milyon euro olan Souffian El Karouani, bu sezon çıktığı 29 maçta 3 gol ve 15 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.

Fenerbahçe, transferde Hollandalıları şoke etti, rest çekti Bedava alırız

2023 yılında NEC Nijmegen’den bedelsiz olarak Utrecht’e transfer olan Faslı futbolcu, Hollanda ekibiyle 91 maçta 5 gol ve 27 asist üretti. NEC Nijmegen döneminde ise 114 maçta 6 gol ve 12 asistlik performans ortaya koydu.

Hollanda’nın Den Bosch kentinde doğan El Karouani, milli takım tercihini Fas’tan yana kullanarak 5 kez milli formayı giydi. Başarılı oyuncu, sol bek pozisyonunun yanı sıra orta saha ve sol kanatta da görev yapabiliyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Souffian El Karouani#Fenerbahçe Transfer#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!