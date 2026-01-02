Fenerbahçe, transferde Hollandalıları şoke etti, rest çekti! 'Bedava alırız'

Haberin Devamı

Fenerbahçe, sürpriz bir şekilde sol beke transfer yapmak için harekete geçerek Souffian El Karouani için teklif sunmuştu. Başarılı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek olmasına rağmen 10 milyon Euro’luk bir öneri yapılmıştı.

Porto da aynı rakamı teklif etti. Ancak Benfica, West Ham ve Frankfurt’un da devreye girmesi sonrası Utrech, El Karouani’nin sözleşmesi bitecek olmasına rağmen bu rakamı yeterli bulmadı. Fenerbahçe bunun üzerine B planına geçti.

ŞİMDİDEN SÖZLEŞME İMZALAYABİLİR

Faslı futbolcu ile yeni sezon için şimdiden sözleşme imzalanabilir. Yönetim, doğrudan 25 yaşındaki oyuncuyla görüşmelere başladı.

Fenerbahçe, El Karouani ile el sıkıştıktan sonra Utrecht’e rest çekmeyi planlıyor: Ya bizim istediğimiz şartlarda anlaşalım ya da oyuncuyu 6 ay sonra bedavaya alırız.

EL KAROUANİ KİMDİR?

Piyasa değeri Transfermarkt verilerince 15 milyon euro olan Souffian El Karouani, bu sezon çıktığı 29 maçta 3 gol ve 15 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.

2023 yılında NEC Nijmegen’den bedelsiz olarak Utrecht’e transfer olan Faslı futbolcu, Hollanda ekibiyle 91 maçta 5 gol ve 27 asist üretti. NEC Nijmegen döneminde ise 114 maçta 6 gol ve 12 asistlik performans ortaya koydu.

Hollanda’nın Den Bosch kentinde doğan El Karouani, milli takım tercihini Fas’tan yana kullanarak 5 kez milli formayı giydi. Başarılı oyuncu, sol bek pozisyonunun yanı sıra orta saha ve sol kanatta da görev yapabiliyor.