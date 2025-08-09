Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Yeni yıldız yolda

Haberin Devamı

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, transfer için yoğun mesai harcıyor. Sarı-lacivertli ekip, listesinde olan futbolcuyla anlaşma sağladı. Kanarya'da gözler diğer futbolcuya çevrildi.

KEREM'DE İŞLEM TAMAM

Sarı-Lacivertliler, Kerem için artık geri sayıma geçti. Benfica, bu transferin Şampiyonlar Ligi Play-Off turu sonrasına bırakılması konusunda ısrarcıydı. Ancak Fenerbahçe ve Milli yıldızın ‘hemen bitirelim’ baskısıyla bu inat kırılmak üzere. Kırmızı-Beyazlılar’ın, 23+2 milyon Euro’luk son teklife ‘evet’ demesi ve Kerem’in yeni haftada imza için İstanbul’a gelmesi bekleniyor.





BAŞKA TEKLİF ALMADI

Öte yandan Marco Asensio cephesinde de yeniden hareketlilik yaşanmaya başladı. Fenerbahçe, PSG ile bonservis için el sıkışmasına rağmen Asensio’nın 12 milyon Euro’luk maaş talebi nedeniyle operasyon askıya alınmıştı. 29 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen başka takımlar olsa da hiçbiri resmi teklif sunmadı.

DİKKAT ÇEKEN BEĞENİ

Transfer piyasasında beklediği ilgiyi bulamayan İspanyol yıldızın, yeniden masaya oturmak için Fenerbahçe’ye mesaj gönderdiği ileri sürüldü. Asensio’nun, Skriniar’ın Feyenoord maçından sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı beğenmesi de dikkat çekti.

TIMBER GÖZE GİRDİ

Orta saha için Bissouma, Douglas Luiz, Sabitzer gibi yıldızları gündemine alan Fenerbahçe’nin, Feyenoord’lu Quinten Timber’ı listeye eklediği kaydedildi. 24 yaşındaki futbolcu, De Kuip’teki ilk maçta harika performansını 1 golle süslemişti. Son iki sezondur kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan ve Hollanda Milli Takımı’na da seçilen Timber için Fenerbahçe’nin maliyet araştırmasına başladığı belirtildi.

Yıldız futbolcunun piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilse de sözleşmesinde son senesine girdi ve kontratını yenilemedi. Timber’ın kaptan olmasına rağmen Fenerbahçe karşısında pazubandı Steijn’in takma nedeninin de bu olduğu öne sürülmüştü. Fenerbahçe’nin, Kırmızı - Beyazlılar’ı elemesi halinde Hollandalı yıldız için teklif yapabileceği kaydedildi.

