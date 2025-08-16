Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Taraftarın merakla beklediği isim yolda

Haberin Devamı

Teknik direktör Jose Mourinho'nun geçtiğimiz sezon takımın başına geçer geçmez söylediği 'takımı hızlandırmalıyız' tespitinin temellerini bu sezon atmaya başlayan Fenerbahçe, yaptığı yeni transferlerle oldukça atletik bir takım kurma yolunda ilerliyor.

Bu doğrultudan Jhon Duran, Nelson Semedo, Archie Brown gibi isimleri kadrosuna katan ve iki hızlı kanat oyuncusu daha kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, takımın yetenekli ayaklarını arttırmak için gözünü orta sahaya çevirdi.

DEVİN ÖZEK, TRANSFER İÇİN DEVREDE

Sarı-Lacivertliler orta saha için son dönemde Yves Bissouma ve Oleksandr Zinchenko girişimlerinde bulunmuştu. Listeye giren son isim Exequiel Palacios oldu. Sportif direktör Devin Özek, eski takımı Leverkusen’e transferinde pay sahibi olduğu Tangocu’yu şimdi Fenerbahçe’ye getirmek için kolları sıvadı.

LEVERKUSEN ‘TOK’ SATICI!

Özek’in, Alman ekibine bonuslarla birlikte 20 milyon Euro’luk bir teklif sunduğu kaydedildi. Ancak Kırmızı-Siyahlılar’ın, 2020’de 17 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı 26 yaşındaki yıldız için bu rakamı düşük bulduğu ve teklifin güncellenmesini istediği belirtildi. Leverkusen bu yaz tam 208 milyon Euro’luk satış gerçekleştirdiği için tam anlamıyla ‘tok’ satıcı konumunda. Sarı-Lacivertliler’in yeni teklifinde rakamın 25 milyon Euro’yu geçmesi muhtemel.

SAHADAKİ ORGANİZATÖR

Palacios’un en dikkat çeken özellikleri yüksek top tekniği ve hücumu yönlendirmedeki becerisi. Arjantinli futbolcu, savunmanın önünde derin oyun kurucu rolünü de üstlenebiliyor, 10 numara pozisyonunda hücumu da organize edebiliyor. Tangocu, ülkesinin Milli formasını 36 kez terletti.

ZINCHENKO'YA YENİ TALİP

Öte yandan Fenerbahçe'nin orta saha için düşündüğü isimlerden Oleksandr Zinchenko’nun peşindeki takım sayısı her geçen gün artıyor. Fenerbahçe’nin Arsenal’e teklifi sonrası Porto devreye girmişti.

BU KEZ DE BETİS DEVREDE

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Real Betis de Ukranyalı oyuncu için harekete geçti. Topçular, bu sezon kadroda düşünmediği 28 yaşındaki oyuncunun vereceği kararı bekliyor.

