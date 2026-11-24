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Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Kocaelispor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 11 puan gerisine düştü.

Şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan ve devre arası transfer döneminde yapacağı takviyelerle yarışta sonuna kadar kalmak isteyen sarı-lacivertliler, savunma hattını güçlendirmek için düğmeye bastı.

TEAMtalk'un haberine göre; Fenerbahçe, Arsenal forması giyen Cristhian Mosquera'yı renklerine bağlamayı hedefliyor.

AYRILMAK İSTİYOR

Forma yarışında William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapie ve Ezri Konsa gibi yıldızların gerisinde kalan ve bu sezon yalnızca 5 maçta 377 dakika şans bulabilen Mosquera takımdan ayrılarak düzenli şekilde forma giyebileceği bir takıma transfer olmayı ciddi şekilde şekilde düşünüyor.

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DEV KULÜPLERİN RADARINDA

22 yaşındaki İspanyol stoper ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Inter, Benfica, Al-Nassr ve Al-Hilal gibi kulüplerin de ilgilendiği, Arsenal'ın ise kadro derinliğini zayıflatmamak için devre arasında bu ayrılığa sıcak bakmadığı belirtiliyor.

PİYASA DEĞERİ 40 MİLYON EURO, 3.5 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Geçtiğimiz sezonun başında Valencia'dan 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen ve piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Mosquera'nın Arsenal ile 3.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.