Fenerbahçe, transferde Depay, Alaba, Lewandowski ve Sörloth'un peşinde! İşte Sadettin Saran'ın planı

Teknik direktör Domenico Tedesco ile yakaladığı istikrarlı çıkış sonucu zirve ile arasındaki puan farkını 1’e indiren Fenerbahçe, devre arasında zayıf olan mevkilere nokta transferler yaparak ikinci yarıya daha güçlü girmeyi hedefliyor. Süper Lig’de şampiyonluk ve UEFA Avrupa Ligi’nde en azından final oynamayı hedefleyen sarı lacivertlilerde başkan Sadettin Saran’ın, ara transfer çalışmalarını ekim ayının ortasında başlattığı öğrenildi.

Üç mevkiye transfer yapılacak

Önümüzdeki yaz aylarında ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası, transfer açısından Fenerbahçe yönetimi tarafından bir fırsat olarak görülüyor. Stoper, sol bek ve forvet mevkilerine takviye yapmayı planlayan Saran ve kurmayları, ara transferde öncelikle Dünya Kupası’nda oynamak isteyen ancak kulüplerinde forma şansı bulamayan futbolcularla görüşecek.

Alaba bu sezon 4 maçta oynadı

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimlerin başında, Real Madrid’de bu sezon sadece 4 maçta toplam 145 dakika forma giyebilen Avusturyalı David Alaba yer alıyor. Çok yönlü bir futbolcu olan 33 yaşındaki yıldız, sol bek, stoper ve orta sahanın değişik bölgelerinde oynayabiliyor. Alaba’nın sözleşmesinin Haziran 2026’da bitecek olması, transferin gerçekleşme ihtimalini yükselten faktörlerin başında geliyor.

Depay Avrupa’ya dönmek istiyor

Listenin ikinci sırasındaki isim, transferi daha önce de gündeme gelen Memphis Depay. Brezilya’nın Corinthians takımında oynayan 31 yaşındaki Hollandalı forvet, 1 yıl daha sözleşmesi olmasına karşın Avrupa’ya dönmek istiyor.

Fenerbahçe’nin diğer forvet adayları; Barcelona’da ilk 11’deki yerini kaybeden ve çoğunlukla yedek kalan Polonyalı Robert Lewandowski ile Atletico Madrid’den Norveçli Alexander Sörloth.

