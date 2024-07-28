Fenerbahçe transferde çok büyük oynuyor! Mourinho'nun listesinin başındaki isim: Mateo Kovacic

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Transfer çalışmalarına devam eden ve kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe için bomba bir iddia ortaya atıldı.

2024-25 sezonu öncesi Jose Mourinho yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, son olarak Sevilla'dan Faslı golcü Youssef En-Nesyri'yi kattı.

Takıma bugüne kadar Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun, Oğuz Aydın, Çağlar Söyüncü, Levent Mercan ve Youssef En-Nesyri'yi katan sarı lacivertliler, iç transferde ise Mert Hakan Yandaş ve Ertuğrul Çetin'le sözleşme uzattı.

Yeni sezon kadro planlaması kapsamında Sportif Direktör Mário Branco, görüşmelerini sürdürürken yeni bir iddia gündeme geldi.

MOURINHO'NUN LİSTESİNİN BAŞINDA

The Sun'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig devi Manchester City'de forma giyen Hırvat orta saha oyuncusu Mateo Kovacic'i kadrosuna katmak istiyor.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kendisine sunulan orta saha oyuncuları arasından en çok istediği ismin Hırvat yıldız olduğu belirtildi.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

Mourinho'nun takımında görmek istediği oyuncu için sarı lacivertlilerin City'nin kapısını kiralama teklifi ile çalacağı aktarıldı.

Haberde, sarı lacivertlilerin Mateo Kovacic transferini gerçekleştirmek için yaklaşık 30 milyon Euro bonservis ödemesi gerektiği ifade edilirken Fenerbahçe'nin kiralama formülü üzerinde durduğu yazıldı.

46 MAÇA ÇIKTI

Geçmişte Inter, Real Madrid ve Chelsea gibi takımların formasını da giyen 30 yaşındaki yıldız futbolcu, 2023/24 sezonunun başında Manchester City'ye transfer olmuş ve İngiliz ekibinin formasıyla toplamda çıktığı 46 karşılaşmada 3 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.

Mateo Kovacic'in Manchester City'deki kontratı 2027 yılında sona erecek.

EURO 2024'TE SÜRE ALDI

Hırvat Milli Takımı ile de 104 maçta sahaya çıkan Kovacic, ülkesi adına 5 gol kaydetti.

Hırvat futbolcu, EURO 2024'te forma giydi ve 3 karşılaşmada süre aldı.