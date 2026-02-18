×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe transferde Chelsea ve Barcelona ile yarışta! Süper yetenek geliyor

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe Transfer#Seydou Dembele#Fenerbahçe
Fenerbahçe transferde Chelsea ve Barcelona ile yarışta Süper yetenek geliyor
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2026 14:31

Fenerbahçe; Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam ederken, diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Afrika'daki genç yetenekleri altyapısına katan sarı lacivertliler, bu kez gözünü Chelsea'nin teklif yaptığı, Barcelona'nın istediği süper yeteneğe dikti.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, 3 kulvarda yoluna devam ederken diğer yandan da geleceğin yeteneklerini kadrosuna katmaya devam ediyor.

Özellikle Afrika'daki önemli potansiyelleri kadrosuna katan sarı lacivertliler, bu listeye bir yenisini daha ekledi.

Afrika basınında yer alan habere göre Fenerbahçe'nin yeni hedefi, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında olan Seydou Dembele.

Fenerbahçe transferde Chelsea ve Barcelona ile yarışta Süper yetenek geliyor

Konuya ilişkin Afrika basınında yer alan haber şu şekilde oldu:

Fenerbahçe, gözünü Malili genç yetenek Seydou Dembele'ye dikmiş durumda. Senegalli Amara Diouf gibi genç yetenekleri arayan Türk kulübü, 16 Şubat'ta 18 yaşına giren oyuncuyu kadrosuna katmak için elinden gelen her şeyi yapmayı planlıyor.

Haberin Devamı

AVRUPA'DA PARLAMASI BEKLENİYOR

Jean-Marc Guillou akademisinde yetişen Dembele, dünya futbolunun kendisinden çok şey beklediği isimlerden biri konumunda. 2024'teki Afrika U17 Uluslar Kupası'nda, turnuvanın en iyi oyuncusu seçilmişti ve Avrupa kulüplerinin radarına girmişti. 2025'te düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda da aday kadroda yer almıştı.

Fenerbahçe transferde Chelsea ve Barcelona ile yarışta Süper yetenek geliyor

CHELSEA RESMİ TEKLİF YAPMIŞTI

İngiltere Premier Lig devlerinden Chelsea, Seydou Dembele'ye imza attırmak için oyuncunun kulübüne 1.6 milyon Euro'luk teklif yapmıştı. Oyuncu için yaşanan yoğun transfer rekabetinden dolayı bu operasyon sonuçsuz kalmış ve Dembele takımında olmaya devam etmişti.

MANU VE BARCA TAKİPTE

Öte yandan Manchester United ve Barcelona da oyuncuyu yakından takip ediyor.

Fenerbahçe transferde Chelsea ve Barcelona ile yarışta Süper yetenek geliyor

Merkez orta saha-10 numara oynayan Seydou Dembele, Mail U17 Milli takımı ile 14 maça çıkmış ve 6 gol kaydetmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe Transfer#Seydou Dembele#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!