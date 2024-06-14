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Fenerbahçe transferde acele etmeyecek! Karar Jose Mourinho'da

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#Fenerbahçe#Transfer#Mourinho
Fenerbahçe transferde acele etmeyecek Karar Jose Mourinhoda
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 07:00

Yeni sezona Jose Mourinho yönetiminde girecek olan Fenerbahçe, transferde aceleci davranmayıp Portekizli teknik adamın istekleri doğrultusunda nokta atışı transferler yapmayı planlıyor.

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Sezonu 99 puan ve 99 golle tamamlayan Fenerbahçe’nin kadroda köklü değişiklikler yapmak yerine teknik direktör Jose Mourinho’nun istekleri doğrultusunda kalitesi bilinen üç veya dört oyuncu dokunuşuyla sezona gireceği öğrenildi.

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Mourinho’nun özellikle takımı görmeden transfer yapmama prensibinin Fenerbahçe’de de geçerli olacağı, Portekizli teknik adamın, Avusturya’nın Graz şehrindeki kampta takımla çalışmalara başladıktan sonra gerekli olan mevkilere birkaç kaliteli transferler isteyebileceği öğrenildi.

Sarı lacivertlilerde o tarihten evvel bir transferin söz konusu olmadığı gelen haberler arasında.

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DZEKO İLE GÖRÜŞME

İsmail Kartal ile sezonun ikinci yarısında fikirlerinin uyuşmadığı yönünde haberler çıkan Edin Dzeko, teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'nun getirilmesini mutlulukla karşılamış ve sosyal medyadan haberi beğenmişti.

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Yıldız golcü, Jose Mourinho ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Haberde Mourinho ile görüşen Dzeko'nun Fenerbahçe'de kalmaya karar verdiği belirtildi. Bosna Hersekli golcünün gelen tüm teklifleri reddederek Fenerbahçe ile sözleşmesinde bulunan opsiyona uyacağı ve Sarı-lacivertli formayı bir sezon daha giyeceği ifade edildi.

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#Fenerbahçe#Transfer#Mourinho

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