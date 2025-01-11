Fenerbahçe transfer teklifini yaptı, beklemeye geçti! İndirim talebi...

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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de Ocak ayı için hareketli geçecek.

Stoper, bek ve hücumda alternatif yaratacak transferlere odaklanan sarı lacivertlilerde savunma bölgesi için rota yeniden Premier Lig'e çevrildi.

Önemli isimlerle ilgilenen Fenerbahçe'de listedeki liste başı Manchester United forması giyen Victor Lindelöf.

FENERBAHÇE İNDİRİM İSTİYOR

Manchester United, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İsveçli oyuncuyu uygun koşullarda bırakmaya hazır.

Fanatik'in haberine göre, sarı lacivertliler, senelik 4.2 milyon euro net maaşı olan Lindelöf'ten indirim bekliyor. Oyuncunun istenen maaşlara tamam demesi durumunda transferin gerçekleşebileceği ileri sürüldü.

GALATASARAY'DA İLGİLENMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Tuttomercato’nun haberine göre Galatasaray, Manchester United forması giyen Victor Lindelöf ile ilgilendiği yazılmıştı. İsveçli oyuncunun Türkiye'ye transfer olmaya sıcak baktığı da belirtilmişti.

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35 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

İngiliz devi ManU, 30 yaşındaki savunma oyuncusunu 2017 yılında Benfica'dan 35 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Manchester United'da istenileni veremeyen ve yeni teknik direktör Ruben Amorim'in de kadrosunda düşünmediği Lindelöf, bu sezon sadece 9 maçta forma giydi ve 339 dakika sahada kalabildi.