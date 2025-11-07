×
Fenerbahçe transfer listesine 2 ismi aldı! Devin Özek Almanya’da görüştü

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2025 11:23

Bir yandan ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, diğer yandan da ara transfer sezonu için kollarını sıvadı. Bu bağlamda Devin Özek, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’a 2 ismi rapor etti ve Almanya’da çeşitli transfer görüşmelerinde bulundu. İşte o isimler ve ayrıntılar…

Sarı-Lacivertliler, ligde lider Galatasaray ile puan farkını 4’e indirdi. Avrupa Ligi’nde ise sonraki tur hedefi devam ediyor.

Yönetim, ara transfer döneminde kadroya takviyeler yapıp, özellikle şampiyonluk yolunda Tedesco’nun elini daha da güçlendirmeye kararlı. Futbol direktörü Devin Özek’in, öncelik haline gelen ‘8 numara’ transferi için Almanya’da görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi.

2 YILDIZ RADARDA

Özek’in bazı kulüp yöneticileri ve menajerlerle bir araya geldiği kaydedildi. İddiaya göre Fenerbahçe’nin hedefinde iki isim var: Umut Tohumcu ve Amadou Haidara...

POTANSİYELİ YÜKSEK

Umut, altyapısından yetiştiği Hoffenheim’da hızlı bir çıkış yaptı. 21 yaşındaki gurbetçi oyuncu, performansıyla takımın önemli bir parçası olurken, Almanya Milli Takımı’nın birçok alt yaş kategorisinde de forma giydi.

Geleceği parlak bir futbolcu olarak görünen Umut için Hoffenheim’ın taleplerinin sorulduğu kaydedildi.

Genç oyuncunun, Mavi-Beyazlılar’da son dönemde kulübeye mahkum olması nedeniyle ayrılığa sıcak baktığı öne sürüldü.

LİSTEDE AMA ÖNCELİK DEĞİL

Listedeki diğer isim olan Haidara, Leipzig tarafından gözden çıkartıldı. Malili futbolcu, bu sezon hiç forma şansı bulamadı.

Tedesco’nun, eski öğrenicisi için yeşil ışık yaktığı belirtildi. Başarılı oyuncunun sözleşmesi de sezon sonunda biteceği için, uygun bir maliyetle kadroya katılması mümkün. Haidara şimdilik alternatifler arasına girse de öncelik olmadığı öğrenildi.

