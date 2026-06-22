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Fenerbahçe, transfer için ilk teması kurdu! Yeni Alex

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Transfer#André
Fenerbahçe, transfer için ilk teması kurdu Yeni Alex
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2026 09:35

Fenerbahçe scoutları, aradığı ismi Brezilya’da buldu. Sarı lacivertliler, 19 yaşındaki süper yetenek için girişimlerde bulundu.

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Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım mazbatayı aldı ve transfer çalışmaları hız kazandı... Bu sezon İsmail Kartal yönetiminde mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı.

Fenerbahçe, transfer için ilk teması kurdu Yeni Alex

ORTA SAHAYA ANDRE!

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Orta sahada geleceğe yatırım yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, Corinthians forması giyen 19 yaşındaki André için devreye girdi. Brezilya’da “wonderkid” olarak gösterilen genç oyuncuya Atletico Madrid ve Milan’ın da teklif yaptığı belirtilirken, Sarı-Lacivertliler transfer yarışında geri kalmak istemiyor.

Fenerbahçe, transfer için ilk teması kurdu Yeni Alex

TAM BİR JOKER

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Yönetim, hem bugünü hem de geleceği planlayan kadro yapılanmasında André’yi önemli bir proje transferi olarak görüyor. 2006 doğumlu Andre’nin merkez orta saha ve 8 numara pozisyonlarında görev yapabilmesi, teknik heyetin dikkatini çeken en önemli özelliklerden biri oldu.

Fenerbahçe, transfer için ilk teması kurdu Yeni Alex

SCOUT EKİBİ KEŞFETTİ

Modern futbolun gerektirdiği dinamizme sahip olan genç oyuncunun, yüksek tempoda oynayabilmesi ve topu üçüncü bölgeye taşıma becerisi öne çıkıyor. Fenerbahçe scout ekibinin uzun süredir oyuncuyu takip ettiği, Dünya Kupası sürecinde de performans analizlerinin detaylı şekilde sürdürüldüğü ifade ediliyor. Yönetim cephesinin ise Corinthians ile olası transfer şartlarını öğrenmek adına ilk temasları kurduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe, transfer için ilk teması kurdu Yeni Alex

AVRUPA DEVLERİ DE TAKİPTE

Andre için yarışın kolay olmayacağı konuşuluyor. Atletico Madrid ve Milan’ın yanı sıra bazı Premier Lig kulüplerinin de oyuncuyu izlediği kaydediliyor. Buna rağmen Fenerbahçe’nin genç futbolcuya düzenli süre ve önemli bir proje sunarak transferde avantaj yaratmayı hedeflediği öğrenildi. Sarı-lacivertliler’in transfer politikasında son dönemde öne çıkan genç ve yüksek potansiyelli oyuncu modeli doğrultusunda André’nin listenin üst sıralarında yer aldığı belirtiliyor. Yönetim, şartların oluşması halinde Brezilyalı yıldız için resmi adımları atmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe, transfer için ilk teması kurdu Yeni Alex

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#Fenerbahçe#Transfer#André

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