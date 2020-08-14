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Haber Giriş: 14.08.2020 - 17:49,Son Güncelleme:

Fenerbahçe Transfer Haberleri | Okan Buruk, İtalyanları coşturdu! Vedat Muriqi...

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Fenerbahçe Transfer Haberleri | Okan Buruk, İtalyanları coşturdu! Vedat Muriqi...
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Okan Buruk, La Gazzetta dello Sport'a Vedat Muriqi hakkında konuştu.

Inter'in eski oyuncusu, Başakşehir'in başarılı çalıştırıcı Okan Buruk, La Gazzetta dello Sport'a Vedat Muriqi hakkında açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'de şu an 1 numara. Bundan birkaç sene önce kendisinden böyle bir çıkış beklenmiyordu. Hava toplarında mükemmel, kendini oyuna müthiş bir şekilde adıyor. Boş alan yaratmayı ve oyunu sonlandırmayı çok iyi yapıyor. Lazio eğer onu transfer ederse, onunla birlikte daha da iyi işlere imza atacaktır."

 

Fenerbahçe Transfer Haberleri | Okan Buruk, İtalyanları coşturdu Vedat Muriqi...

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