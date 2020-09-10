İHA
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Fenerbahçe Transfer Haberleri | Muhammed Gümüşkaya, Boluspor'a kiralandı!
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya, 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a kiralandı.
Fenerbahçe altyapısında yetişen 2001 doğumlu futbolcu Muhammed Gümüşkaya, TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a kiralandı.
1+1 yıllık opsiyonla kiralanan Gümüşkaya, forma giydiği sürede herhangi bir kulübe satılırsa Boluspor satıştan yüzde 15 pay alacak.
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