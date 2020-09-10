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GeriFutbol Fenerbahçe Transfer Haberleri | Muhammed Gümüşkaya, Boluspor'a kiralandı!
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İHA
Haber Giriş: 10.09.2020 - 16:42 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Transfer Haberleri | Muhammed Gümüşkaya, Boluspor'a kiralandı!

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Fenerbahçe Transfer Haberleri | Muhammed Gümüşkaya, Boluspor'a kiralandı!
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Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya, 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a kiralandı.

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  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
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Fenerbahçe altyapısında yetişen 2001 doğumlu futbolcu Muhammed Gümüşkaya, TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a kiralandı.

1+1 yıllık opsiyonla kiralanan Gümüşkaya, forma giydiği sürede herhangi bir kulübe satılırsa Boluspor satıştan yüzde 15 pay alacak.

 

Fenerbahçe Transfer Haberleri | Muhammed Gümüşkaya, Boluspora kiralandı

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