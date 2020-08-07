Fenerbahçe Transfer haberleri: Filip Novak kimdir, kaç yaşında?

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül ve Caner Erkin’den sonra 4. transferinin Filip Novak olduğunu duyurdu. Trabzonspor’dan ayrılan sol bek oyuncusu Filip Novak artık Fenerbahçe forması giyecek. Haber ardından başta Fenerbahçeliler olmak üzere futbol severler, Filip Novak'ın hayatına dair bilgileri merak ediyor. İşte Filip Novak'ın hayatı ve kariyeriyle ilgili bilgiler.

26 Haziran 1990 doğumlu Çek asıllı Filip Novak, 12 kez Çek milli forması giydi. 1.84 boyundaki oyuncu sol bek ve stoper olarak görev aldı. Futbol hayatına FC Zlin takımı ile başlayan Filip Novak, daha sonra FK Jablonec'e transfer oldu. 2015 yılında ise 150 bin euro karşılığında Danimarka'nın Midtjylland takımında oynamaya başladı.