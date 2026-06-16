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Fenerbahçe, transfer görüşmesinde! Teklif belli oldu

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#Fenerbahçe#Transfer Görüşmeleri#Aziz Yıldırım
Fenerbahçe, transfer görüşmesinde Teklif belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 09:51

Fenerbahçe yönetimi, golcü transferi için düğmeye bastı. Aziz Yıldırım'ın kurmayları bugün resmi görüşme gerçekleştirecek.

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Fenerbahçe'de yönetim kurulu, bugün öğle saatlerinde bir araya geldi. Kulüpten yapılan açıklamada Barış Göktürk'ün Başkan Vekili, Mahmut Uslu'nun ile Genel Sekreter olduğu duyuruldu. Cihan Kamer ve Feridun Geçgel ise futbol şubesinden sorumlu yönetici olarak atandı.

Fenerbahçe, transfer görüşmesinde Teklif belli oldu

BUGÜN GUIRASSY İLE GÖRÜŞME VAR!

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Fenerbahçe'de 6-7 Haziran’da yapılan seçimli genel kurul öncesi başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi birçok yıldızla masaya oturmuştu.  Yıldırım’ın bir numaralı hedefi, Dortmund’un gol makinesi Serhou Guirassy'di. 8 yıl sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, bu transferi bitirmek için düğmeye bastı. Başkanın görevlendireceği yöneticiler bugün soluğu Almanya’da alacak ve oyuncuyla görüşecek.

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Fenerbahçe, transfer görüşmesinde Teklif belli oldu

40 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Sarı-lacivertliler, iki görüşme birden gerçekleştirecek. İlk olarak Dortmundlu yetkililer ile masaya oturulacak. Sarı-siyahlıların bonservis beklentisi 40 milyon Euro. Yönetim, bu rakamı aşağıya çekmek ve Dortmund’u en az 3 yıla yayılacak ödeme planına ikna etmek için uğraşacak.

Fenerbahçe, transfer görüşmesinde Teklif belli oldu

ASTON VILLA VE AC MILAN DA İSTİYOR

Ancak 30 yaşındaki forvet için Tottenham, Aston Villa ve Milan’ın da devrede olması nedeniyle Alman ekibinin pazarlık masasında eli daha güçlü görünüyor. Öte yandan ilgi gösteren takımların henüz resmi bir adım atmamış olması da Fenerbahçe’nin en büyük avantajı.

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Fenerbahçe, transfer görüşmesinde Teklif belli oldu

HEDEF KAMPA YETİŞTİRMEK

Almanya seyahati sırasında Serhou Guirassy'nin temsilcisiyle de toplantı yapılacak. Gineli yıldız daha önceki görüşmelerde sarı-lacivertlilere yeşil ışık yakmıştı. Fenerbahçe, bu kez masaya sözleşme detaylarıyla birlikte oturacak. Yönetim, Guirassy ile el sıkışması halinde Dortmund’la yürütülen pazarlıkların kendi lehlerine ilerleyeceği görüşünde. Fenerbahçe Yönetimi, bu transferi bir an önce bitirip Guirassy’yi 5 Temmuz’da başlayacak olan Avusturya kampına yetiştirmenin peşinde.

 

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#Fenerbahçe#Transfer Görüşmeleri#Aziz Yıldırım

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