Fenerbahçe transfer bombasını patlattı! Sky Sport duyurdu: 'N'Golo Kante, Fenerbahçe'de!'

Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde Suudi ekibi Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kante için girişimlere başladı.

FENERBAHÇE KANTE'DEN VAZGEÇMEDİ

Sarı-Lacivertli kulüp yöneticileri önce Suudi Arabistan'a giderek Kante ile anlaştı. Fakat Al-Ittihad önce oyuncusunu bırakmak istemedi. Fakat Kante'nin ayrılmak istemesi ve Fenerbahçe'nin yoğun baskısı görüşmeleri tekrar başlattı.

EN-NESYRİ PAZARLIĞA DAHİL OLDU

Son olarak Al-Ittihad, Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Youssef En-Nesyri'ye talep olunca Kante'nin de dahil olduğu bir pazarlık başladı. En-Nesyri'nin Arap kulübünün teklifine sıcak bakmadığı belirtilirken görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

SKY SPORT: KANTE FENERBAHÇE'DE

Sky Sport Almanya'dan Florian Plettenberg'in gece saatlerinde geçtiği habere göre Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, Kante için Al-Ittihad'e 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Habere göre, Kante 2028 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı ve kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçecek.

MAÇ KADROSUNA ALINMADI

Öte yandan Kante, Al-Ittihad'ın son maçı olan Najma mücadelesinde sakatlığı sebebiyle forma giyemedi.

FRED SÜRPRİZİ

Ayrıca Fenerbahçe'nin Al-Ittihad'a Fred'i önerdiği ortaya çıktı. Sarı-lacivertli yönetimin, 32 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun Suudi Arabistan ekibi ile anlaşması halinde transfere izin vereceği öğrenildi.