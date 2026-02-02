×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe transfer bombasını patlattı! Sky Sport duyurdu: 'N'Golo Kante, Fenerbahçe'de!'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahce Transfer#N'golo Kante#Al-Ittihad
Fenerbahçe transfer bombasını patlattı Sky Sport duyurdu: NGolo Kante, Fenerbahçede
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2026 10:41

Fenerbahçe'de büyük heyecan yaratan N'Golo Kante transferi bilinmezliğe girmişti. Son günlerde yeni görüşmelerin yaşandığı Kante transferinde dün gece çok önemli bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Haberin Devamı

Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde Suudi ekibi Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kante için girişimlere başladı.

Gözden KaçmasınFenerbahçenin yeni golcüsünü yazdı Gücü, hızı ve cesaretiyle rakiplerin kabusu: Sidiki CherifFenerbahçe'nin yeni golcüsünü yazdı! Gücü, hızı ve cesaretiyle rakiplerin kabusu: Sidiki Cherif!Haberi görüntüle

FENERBAHÇE KANTE'DEN VAZGEÇMEDİ

Sarı-Lacivertli kulüp yöneticileri önce Suudi Arabistan'a giderek Kante ile anlaştı. Fakat Al-Ittihad önce oyuncusunu bırakmak istemedi. Fakat Kante'nin ayrılmak istemesi ve Fenerbahçe'nin yoğun baskısı görüşmeleri tekrar başlattı.

EN-NESYRİ PAZARLIĞA DAHİL OLDU

Son olarak Al-Ittihad, Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Youssef En-Nesyri'ye talep olunca Kante'nin de dahil olduğu bir pazarlık başladı. En-Nesyri'nin Arap kulübünün teklifine sıcak bakmadığı belirtilirken görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Fenerbahçe transfer bombasını patlattı Sky Sport duyurdu: NGolo Kante, Fenerbahçede

Haberin Devamı

SKY SPORT: KANTE FENERBAHÇE'DE

Sky Sport Almanya'dan Florian Plettenberg'in gece saatlerinde geçtiği habere göre Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, Kante için Al-Ittihad'e 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Habere göre, Kante 2028 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı ve kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçecek.

Gözden KaçmasınFenerbahçe zorlu virajdaFenerbahçe zorlu virajda!Haberi görüntüle

MAÇ KADROSUNA ALINMADI
Öte yandan Kante, Al-Ittihad'ın son maçı olan Najma mücadelesinde sakatlığı sebebiyle forma giyemedi. 

FRED SÜRPRİZİ

Ayrıca Fenerbahçe'nin Al-Ittihad'a Fred'i önerdiği ortaya çıktı. Sarı-lacivertli yönetimin, 32 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun Suudi Arabistan ekibi ile anlaşması halinde transfere izin vereceği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahce Transfer#N'golo Kante#Al-Ittihad

BAKMADAN GEÇME!