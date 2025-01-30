Fenerbahçe Trabzonsporlu Eren Elmalı'nın transferi için devreye girdi!

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Süper Lig'de şaşırtan bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, ezeli rakibin görüştüğü Eren ElmalFeı için harekete geçti.

FENERBAHÇE, TRABZONSPOR'A EREN ELMALI'YI SORDU

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Eren Elmalı'yı gündemine aldı. Sarı-lacivertli ekip, Trabzonspor'a Milli futbolcunun şartlarını sordu.

GALATASARAY İLE GÖRÜŞMELER TIKANMIŞTI

İlk temaslarda Karadeniz temsilcisi 5 milyon Euro peşin para istemiş, Galatasaray ise bonservis bedelini taksite yayma talebinde bulunmuş ve ileri seviyeye geçilememişti.





Trabzonspor'da bu sezon 21 maçta süre bulan Erem Elmalı, 1 asist yaptı.

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Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Eren Elmalı'nın Trabzonspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.



