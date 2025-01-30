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Fenerbahçe Trabzonsporlu Eren Elmalı'nın transferi için devreye girdi!

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#Transfer#Fenerbahçe#Eren Elmalı
Fenerbahçe Trabzonsporlu Eren Elmalının transferi için devreye girdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 15:29

Fenerbahçe, Trabzonspor'da forma giyen milli futbolcu Eren Elmalı'nın transferi için bordo mavililerle görüştü.

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Süper Lig'de şaşırtan bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, ezeli rakibin görüştüğü Eren ElmalFeı için harekete geçti.

FENERBAHÇE, TRABZONSPOR'A EREN ELMALI'YI SORDU

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Eren Elmalı'yı gündemine aldı. Sarı-lacivertli ekip, Trabzonspor'a Milli futbolcunun şartlarını sordu.

GALATASARAY İLE GÖRÜŞMELER TIKANMIŞTI

İlk temaslarda Karadeniz temsilcisi 5 milyon Euro peşin para istemiş, Galatasaray ise bonservis bedelini taksite yayma talebinde bulunmuş ve ileri seviyeye geçilememişti.

Fenerbahçe Trabzonsporlu Eren Elmalının transferi için devreye girdi


BU SEZONKİ PERFORMANSI

Trabzonspor'da bu sezon 21 maçta süre bulan Erem Elmalı, 1 asist yaptı.

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Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Eren Elmalı'nın Trabzonspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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#Transfer#Fenerbahçe#Eren Elmalı

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