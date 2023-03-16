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Fenerbahçe, Trabzonsporlu arama kurtarma ekiplerini ağırladı

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#Fenerbahçe#Trabzon#Sevilla
Fenerbahçe, Trabzonsporlu arama kurtarma ekiplerini ağırladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2023 20:46

Fenerbahçe, Sevilla maçında Trabzondan Adıyamana giden kurtarma ekiplerini ağırladı.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında İspanya ekibi Sevillayı konuk etti.

Ülker Stadyumunda 20.45te başlayacak mücadelede sarı-lacivertli kulüp, Trabzondan Adıyamana giden kurtarma ekiplerini ağırladı.

Trabzonspor formaları ile Kadıköye gelen arama kurtarma ekipleri, Fenerbahçe atkıları takarak karşılaşmayı tribünden takip etti. Trabzonspor Kulübü, Twitterdan taraftarların fotoğrafını BizBeraberiz ’hashtag’i ile paylaşırken; Fenerbahçe Kulübü Her zaman ve Türk bayrağı ile alıntıladı. 

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#Fenerbahçe#Trabzon#Sevilla

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