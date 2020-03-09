Fenerbahçe Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçı ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki eşleşmenin ilk maçı Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona ermişti. Futbolseverler şimdi ise final biletini alacak takımın netlik kazanacağı ikinci maça odaklandı. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçı ne zaman?
Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek rövanş maçı öncesi avantaj sağladı. Gözler şimdi iki ekip arasında Kadıköy'de oynanacak rövanş müsabakasında. İşte, konuya dair merak edilen ayrıntılar...
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Trabzonspor'u ağırlayacak. İki ekip arasındaki müsabaka 21 Nisan Salı günü Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarı final ikinci maçlarının programı şöyle:
21 Nisan Salı:
20.30 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
22 Nisan Çarşamba:
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)
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