Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir için kura günü! Şampiyonlar Ligi, Avrupa ve Konferans Ligi'nde muhtemel rakipler belli oluyor

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Avrupa kupalarında 3. ön eleme turlarının kuraları bugün İsviçre’de çekilecek. Bu hafta ikinci ön eleme turu ilk maçlarına çıkacak üç temsilcimizin tur atlamaları halinde eşleşecekleri muhtemel rakipleri bu kurada belli olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe ve Avrupa Ligi’nde yer alan Trabzonspor’un, elenmeleri halinde devam edecekleri bir alt organizasyondaki 3. eleme turu rakipleri de bugün çekilecek olan kurada belirlenecek.

FENERBAHÇE iÇiN SADECE 4 iHTiMAL

Şampiyonlar Ligi’nde 2. eleme turuna seri başı olarak giren Fenerbahçe, Lugano’yu elerse 3. turda bu avantaja sahip olamayacak ve 2. torbada yer alacak. Saat 14.00’te başlayacak kurada sarı lacivertli ekibin muhtemel rakipleri Glasgow Rangers, Slavia Prag, Red Bull Salzburg ve Lille... Fenerbahçe-Lugano eşleşmesinin mağlubu için saat 15.00’te Avrupa Ligi kuraları çekilecek. Fenerbahçe elenirse Kupa-2’de seri başı olamayacak.

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TRABZONSPOR’A SERT RAKiPLER

Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, Slovak rakibi Ruzomberok’u elerse 3. eleme turunda seri başı olamayacak. Fırtına’nın olası rakipleri Viktoria Plzen, Dinamo Kiev, Partizan, Ajax, Rapid Wien, Molde, Braga ve Sherif... Bu eşleşmenin mağlubu Konferans Ligi’ne gidecek ve orada da seribaşı olamayacak. Saat 16.00’da başlayacak Konferans Ligi kura çekiminde ise Başakşehir seribaşı olma avantajına sahip. İstanbul ekibinin muhtemel rakipleri arasında Austria Wien, Banik Ostrava, Vaduz ve Vojvodina yer alıyor.

FENERBAHÇE’NiN MUHTEMEL RAKiPLERi

KAZANIRSA (ŞAMPiYONLAR LiGi):

· Glasgow Rangers

· Slavia Prag

· Red Bull Salzburg

· Lille

KAYBEDERSE (AVRUPA LiGi):

· Ajax

· Rapid Wien

· Molde

· Braga

· Dinamo Kiev

· Partizan

· Sheriff

TRABZONSPOR’UN MUHTEMEL RAKİPLERİ *

KAZANIRSA (AVRUPA LiGi):

· Ajax

· Rapid Wien

· Molde

· Braga

· Dinamo Kiev

· Partizan

· Sheriff

KAYBEDERSE (KONFEFRANS LiGi):

· Maribor

· Spartak Trnava

· Hajduk Split

· Guimaraes

· Maccabi Hayfa

· CFR Cluj

· Kopenhag

BAŞAKŞEHiR’iN MUHTEMEL RAKiPLERi *

· Austria Wien

· Zürih

· Wisla Krakow

· Fehervar

· Kilmarnock

· Banik Ostrava

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Temsilcimizin olası rakipleri daha fazla olup bu listede sadece belli başlı olanları yayınlanmıştır. Kura sabahı UEFA, kuraya girecek takımları daha küçük gruplara ayıracak ve olası rakipler net olarak ortaya çıkacak.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ 5 AĞUSTOS’U BEKLİYOR

UEFA organizasyonlarında Türkiye’yi temsil eden diğer takımlardan Galatasaray Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi play-off turundan başlayacak.

Beşiktaş da Avrupa Ligi’ne play-off turundan dahil olacak. 5 Ağustos Pazartesi günü yapılacak kura çekiminde Galatasaray ile Beşiktaş’ın seribaşı olup olamayacağı, tur atlayan takımların durumuna göre belli olacak.