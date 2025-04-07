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Fenerbahçe-Trabzonspor maçının spikerinden şok paylaşım: Ölüm tehditleri alıyorum

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#Fenerbahçe#Trabzonspor#Ali Ferahbot
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının spikerinden şok paylaşım: Ölüm tehditleri alıyorum
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2025 12:45

Dün akşam oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçını anlatan spiker Ali Ferahbot, maçın ardından paylaşım yaparak ölüm tehdidi aldığını açıkladı.

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Süper Lig'in 30. haftasında dün akşam Fenerbahçe ve Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Kadıköy'de oynanan ve Talisca'nın 3 gol atarak yıldızlaştığı maçı Fenerbahçe 4-1'lik skorla kazandı. 

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'ÖLÜM TEHDİTLERİ NEDİR?'

Mücadele sonrası, dev maçı anlatan BeIN Sports spikeri Ali Ferahbot sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

Ferahbot, yaptığı paylaşımda kendisine ölüm tehditleri yapıldığını belirterek, "Beni tanımayanların, serzeniş ve eleştirilerini bir yere kadar anlarım, küfür hakaret ölüm tehditleri nedir abi? Altı üstü futbol bu, biri kazanacak diğeri kaybedecek, dünyada daha önemli şeyler var. Maç sonu futbolcular birbirine sarıldı, kaybeden kazananı tebrik etti, bitti" ifadelerini kullandı.

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TRABZON TARAFTARINDAN ABARTILI ANLATIM TEPKİSİ

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Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe'nin attığı golleri abartılı anlattığı gerekçesiyle Ferahbot'a sosyal medyada tepki göstermişti.

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#Fenerbahçe#Trabzonspor#Ali Ferahbot

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