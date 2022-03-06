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Fenerbahçe - Trabzonspor maçÄ±nÄ±n devre bitiminde gol oldu...

#Fenerbahçe#Trabzonspor#Süper Lig
FenerbahÃ§e - Trabzonspor maÃ§Ä±nÄ±n devre bitiminde gol oldu...

SÃ¼per Lig'in 28. haftasÄ±nda FenerbahÃ§e, Trabzonspor'u konuk ederken karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk devresinde ilginÃ§ bir an yaÅŸandÄ±.Â

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KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk devresi 1-0 Trabzonspor'un Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ile sona ererken devre bitiminde Zajc'Ä±n ÅŸutu gol oldu.

Trabzonspor'daÂ Nwakaeme'nin uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± topun ardÄ±ndan hakem Zorbay KÃ¼Ã§Ã¼k ilk yarÄ±yÄ± bitiren dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§aldÄ±.

KÃ¼Ã§Ã¼k'Ã¼n dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n hemen ardÄ±ndan Ã¶nÃ¼ne dÃ¼ÅŸen topa geliÅŸine iyi bir vuruÅŸ Ã§Ä±karan Miha Zajc, topu aÄŸlarla buluÅŸtursa da geÃ§erlilik kazanmadÄ±.

SarÄ± lacivertli futbolcular, gol sonrasÄ± hakem Zorbay KÃ¼Ã§Ã¼k'e kÄ±sa sÃ¼reli tepki gÃ¶sterdi.

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#Fenerbahçe#Trabzonspor#Süper Lig

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