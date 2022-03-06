FenerbahÃ§e - Trabzonspor maÃ§Ä±nÄ±n devre bitiminde gol oldu...

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk devresi 1-0 Trabzonspor'un Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ile sona ererken devre bitiminde Zajc'Ä±n ÅŸutu gol oldu.
Trabzonspor'daÂ Nwakaeme'nin uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± topun ardÄ±ndan hakem Zorbay KÃ¼Ã§Ã¼k ilk yarÄ±yÄ± bitiren dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§aldÄ±.
KÃ¼Ã§Ã¼k'Ã¼n dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n hemen ardÄ±ndan Ã¶nÃ¼ne dÃ¼ÅŸen topa geliÅŸine iyi bir vuruÅŸ Ã§Ä±karan Miha Zajc, topu aÄŸlarla buluÅŸtursa da geÃ§erlilik kazanmadÄ±.
SarÄ± lacivertli futbolcular, gol sonrasÄ± hakem Zorbay KÃ¼Ã§Ã¼k'e kÄ±sa sÃ¼reli tepki gÃ¶sterdi.