Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Nihat Kahveci yorumladı: Talisca damga vurayım dedi, hoş geldin Mourinho!

Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2025 11:30
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda kritik Trabzonspor maçına çıktı. Sarı lacivertliler, Trabzonspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Maç sonrası A Milli Futbol Takımı'mızın efsane isimlerinden Nihat Kahveci, Mourinho ve hat-trick yaparak 3 puanı getiren Talisca'ya övgüler yağdırdı.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 4-1 mağlup ettiği maça hat-trick yapan Anderson Talisca, gündeme damga vurdu. Şimdilerde spor yorumculuğu yapan eski millî golcü Nihat Kahveci de Brezilyalı yıldıza methiyeler düzdü. İşte detaylar...'KONYA OVASI'NDA GİBİ!'
ANDERSON TALISCA ŞOV YAPTI
Sarı-lacivertli takımın 4-1 kazandığı mücadeleye Anderson Talisca damga vurdu. Maça yedek başlayan ve devre arasında oyuna dahil olan Brezilyalı yıldızı hat-trick yaparak galibiyette büyük bir pay sahibi oldu.
Eski millî futbolcu Nihat Kahveci, Fenerbahçe-Trabzonspor maçını yorumladı. Kahveci, "İlk golden sonra bambaşka bir Fenerbahçe izledik. İkinci yarıda Trabzonsporlu futbolcuları kilitlediler, adım attırmadılar. Hak eden taraf kazandı bugün." dedi.
'TALISCA EŞİTTİR GOL!'
Eski millî futbolcu, Anderson Talisca'nın performansını da överek şunları söyledi: "Talisca eşittir gol. İki tane birbirinden güzel gol attı, üçüncü golü özellikle. Talisca, 'Artık ben de bir şeyler yapayım, bir maça damga vurayım' dedi.
Talisca son golde Konya Ovası'nda gibi. Önü bomboş. Etrafında Trabzonsporlu oyuncu yok. O şuttan bir tane daha denese, oraya gitmez. Bazı goller öyledir. Ama bu kadar güzel olur bir gol. Talisca, neden alındığını bugün gösterdi."'MOURINHO DERSİNE İYİ ÇALIŞMIŞ'
Nihat Kahveci, Jose Mourinho hakkında ise şu yorumu yaptı: "Galatasaray
maçına göre 6-7 oyuncu değişikti. Jose Mourinho bugün dersine iyi çalışmış. Bugün birçok oyuncu iyiydi ama bugün Mert Müldür ilk yarıda en çok aksayan isimdi. Ona da bir şey demem. Bir gün sağ bir gün sol bek oynuyor.'HOŞ GELDİN MOURINHO!'
Mourinho, herkese ihtiyacı olduğunun (Saint-Maximin) farkına vardı. UEFA gitti, kupa gitti, ligde 3 derbi kazanamadı. Bugün 'Artık kritik maç kazanmam lazım' dedi. Mourinho'yu bugün eleştirecek bir şey yok. Formasyonu değiştirdi, oyuncuları değiştirdi. Hoş geldin Mourinho! Bugün bizi şaşırttı, bence Fatih Tekke'yi de şaşırttı."