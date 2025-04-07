Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Nihat Kahveci yorumladı: Talisca damga vurayım dedi, hoş geldin Mourinho!

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Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 4-1 mağlup ettiği maça hat-trick yapan Anderson Talisca, gündeme damga vurdu. Şimdilerde spor yorumculuğu yapan eski millî golcü Nihat Kahveci de Brezilyalı yıldıza methiyeler düzdü. İşte detaylar...



ANDERSON TALISCA ŞOV YAPTI

Sarı-lacivertli takımın 4-1 kazandığı mücadeleye Anderson Talisca damga vurdu. Maça yedek başlayan ve devre arasında oyuna dahil olan Brezilyalı yıldızı hat-trick yaparak galibiyette büyük bir pay sahibi oldu.



Eski millî futbolcu Nihat Kahveci, Fenerbahçe-Trabzonspor maçını yorumladı. Kahveci, "İlk golden sonra bambaşka bir Fenerbahçe izledik. İkinci yarıda Trabzonsporlu futbolcuları kilitlediler, adım attırmadılar. Hak eden taraf kazandı bugün." dedi.



'TALISCA EŞİTTİR GOL!'

Eski millî futbolcu, Anderson Talisca'nın performansını da överek şunları söyledi: "Talisca eşittir gol. İki tane birbirinden güzel gol attı, üçüncü golü özellikle. Talisca, 'Artık ben de bir şeyler yapayım, bir maça damga vurayım' dedi.



