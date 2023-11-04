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Fenerbahçe - Trabzonspor maçında tartışmalı pozisyonlar! İptal edilen gol ve Penaltı beklentisi...

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#Fenerbahçe#Trabzonspor#Süper Lig
Fenerbahçe - Trabzonspor maçında tartışmalı pozisyonlar İptal edilen gol ve Penaltı beklentisi...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2023 20:06

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-2 yenildiği maçta tartışmalı pozisyonlar yaşandı.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u ağırlarken ev sahibi takım penaltı bekledi, konuk takım ise iptal edilen ikinci gol nedeniyle yoğun itirazda bulundu.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının 42. dakikasında Paul Onuachu'nun yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluşsa da hakem Zorbay Küçük faul düdüğü çaldı.

Edin Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda İsmail Yüksek ile mücadeleye giren Onuachu rakibinden kurtulup kafayla topu ağlara gönderdi. Onuachu gol sevincine giderken hakem Zorbay Küçük faul gerekçesiyle oyunu durdurdu ve golü geçerli saymadı.

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ONUACHU YOĞUN ŞEKİLDE İTİRAZ ETTİ

Pozisyon sonrası Onuachu'nun yoğun itirazlarına rağmen VAR'dan gelen onayla oyunun faul kararında kaldı ve oyun 1-0 devam etti.

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FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

Karşılaşmayı 1-0 geride götüren sarı lacivertliler, ataklarını sıklaştırırken müsabakanın 45+2. dakikasında penaltı bekledi.

Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının 45+2. dakikasında Fenerbahçe penaltı bekledi.

Ceza sahasına sol çaprazdan giren Sebastian Szymanski, vuruşunu yapmadan önce araya giren Rayyan Baniya'nın müdahalesi sonrası penaltı bekledi.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçında tartışmalı pozisyonlar İptal edilen gol ve Penaltı beklentisi...

OYUNCULAR VE TRİBÜNLER PENALTI BEKELDİ

Sebastian Szymanski'nin bir süre yerde kalmasının ardından Fenerbahçeli oyuncular ve tribünler yoğun bir penaltı itirazında bulundu

VAR'LA GÖRÜŞÜP 'DEVAM' DEDİ

Hakem Zorbay Küçük, VAR ile görüştükten sonra oyunun köşe vuruşu ile devam etmesini istedi.

Zorbay Küçük'ün korner kararının ardından tribünlerden yoğun ıslık sesleri yükseldi.

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#Fenerbahçe#Trabzonspor#Süper Lig

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