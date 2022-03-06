Fenerbahçe - Trabzonspor maçında İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kartı tartışma yarattı!

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Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan Süper Lig 28. hafta maçının henüz 18. dakikasında Sarı-lacivertli futbolcu İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü.

ZORBAY KÜÇÜK'Ü VAR UYARDI, KIRMIZI KART ÇIKTI

Maçın 17. dakikasında İrfan Can Kahveci ile Siopis arasında yaşanan pozisyon sonrası Yunan futbolcu acı içinde yerde kaldı. Sağlık görevlileri Siopis'e müdahale ederken maçın hakemi Zorbay Küçük de VAR ile iletişim halindeydi.

VAR hakemi Mete Kalkavan'dan izleme tavsiyesi alan Zorbay Küçük, kenara gidip pozisyonu izledi ve sonrasında kırmızı kartını İrfan Can Kahveci'ye çıkardı.

İRFAN CAN VE İSMAİL KARTAL ÇOK SİNİRLENDİ

Zorbay Küçük'ün kırmızı kartını göstermesinin ardından İrfan Can başta olmak üzere Fenerbahçeli futblcular Zorbay Küçük'e itiraz etti.

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Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal da kenarda Zorbay Küçük'e yoğun bir şekilde itiraz etti.

TRİBÜNLERDEN YABANCI MADDE YAĞDI

Kırmızı kart kararına saha içinde olduğu gibi tribünlerdeki Fenerbahçeliler de tepki gösterdi. Zorbay Küçük'ün kararı sonrasında tribünlerden sahaya yabancı maddeler atıldı.

4 DAKİKA SONRA GOL GELDİ

Lig lideri Trabzonspor karşısında 18. dakikada 10 kişi kalan Fenerbahçe, 4 dakika sonra kalesinde golü gördü.

Hızlı gelişen Trabzonspor atağında soldan çizgiye inen Abdulkadir Ömür'ün penaltı noktasına doğru yerden çıkardığı topa çaprazdan gelişine vuran Nwakaeme, takımını öne geçirdi.

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FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe, maçın devre arasında resmi Twitter hesabından hakem Zorbay Küçük'le ilgili bir açıklama paylaştı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

Gece yarısı atanan hakem konusunda duyduğumuz endişeyi açıklamıştık! Haklı olduğumuzu 17. dakikada tüm Türkiye gördü! TFF yönetim Kurulu üyesi olduğunu unutup hakem atamalarına yardımcı olan kişi er ya da geç hesap verecektir.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

İrfan Can Kahveci'nin gördüğü kırmızı kart sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında gelirken futbolseverler ikiye bölündü.

Bazı taraftarlar pozisyonun kırmızı kart olmadığını savunurken bazı taraftarlar ise hakemin kararını doğru bulduğunu belirtti.

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FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇINDAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 28’inci haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor’u konuk etti. Ülker Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayan maçta hakem Zorbay Küçük düdük çaldı. Küçük’ün yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ile Deniz Caner Özaral üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kasımpaşa maçının 11’ine göre 2 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Arda Güler’in yerine Mert Hakan, Berisha’nın yerine ise Serdar Dursun’a görev verdi.

İsmail Kartal, mücadeleye şu 11’le çıktı: Altay Bayındır - Osayi Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-Jae, Szalai, Mert Hakan Yandaş, Crespo, Zajc, İrfan Can Kahveci, Rossi, Serdar Dursun.

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SARI-LACİVERTLİLERDE 4 EKSİK

Fenerbahçe’de 4 futbolcu Trabzonspor maçında görev alamadı. Sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia, bu maçta forma giyemedi.

MESUT ÖZİL YEDEK

Fenerbahçe’de tecrübeli futbolcu Mesut Özil, uzun bir aranın ardından Trabzonspor maçında kadroya dahil edildi. Özil, hastalık ve sakatlığı sebebiyle uzun bir ara takımdan ayrı kalırken, 8 maç sonra kadroda yer aldı. Ligde en son 10 Ocak’ta oynanan Altay mücadelesinde görev alan Mesut Özil, 5 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 Avrupa maçında görev alamamıştı. Özil, Trabzonspor maçına yedekler arasında başladı.

TARAFTARLARDAN DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonspor maçına yoğun ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar Ülker Stadyumu’nu tamamen doldururken, takımlarına destek tezahüratlarında bulundu.

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ABDULLAH AVCI’DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Fraport TAV Antalyaspor’a karşı oynanan karşılaşmanın ilk 11’ine göre 5 değişiklik yaparak Fenerbahçe karşısına çıktı. Avcı, savunmada sakat olan Vitor Hugo’nun yerine Ahmetcan Kaplan’a, sağ bek pozisyonunda Serkan Asan yerine Bruno Peres’e, orta sahada Berat Özdemir yerine Abdülkadir Ömür’e, hücum hattında ise Jean Kouassi yerine Anthony Nwakaeme’ye ve Djaniny yerine Andreas Cornelius’a forma verdi. Trabzonspor, Fenerbahçe karşısına şu ilk 11 ile çıktı: Uğurcan Çakır - Peres, Ahmetcan Kaplan, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius.

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TRABZONSPOR’DA 4 EKSİK

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısına 4 futbolcusundan eksik çıktı. Bordo-mavili ekipte sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Vitor Hugo, Dorukhan Toköz ve İsmail Köybaşı, önemli karşılaşma öncesinde kadroda yer almadı.