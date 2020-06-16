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Haber Giriş: 16.06.2020 - 21:59,Son Güncelleme:

Fenerbahçe - Trabzonspor maçında iki tartışmalı penaltı pozisyonu!

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Fenerbahçe - Trabzonspor maçında iki tartışmalı penaltı pozisyonu!
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maçta hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor taraftarları penaltı bekledi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ve Trabzonspor karşı karşıya gelirken iki takımın da penaltı beklediği pozisyonlar tartışma yarattı.

Karşılaşmanın 39. dakikasında Sörloth ile Dirar arasındaki ikili mücadelede Norveçli forvet kendisini yerde buldu ve penaltı bekledi. Cüneyt Çakır ise devam kararı verdi ve oyuna devam edildi.

İkinci yarıda ise Fenerbahçe, 64. dakikada penaltı bekledi. Kullanılan serbest vuruşta top Majid Hosseini'den döndü. Sarı lacivertli futbolcular, Hosseini'nin topa eliyle dokunduğu itirazlarında bulundu ancak Cüneyt Çakır, bu pozisyona da devam dedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Tartışmalı pozisyonların ardından iki takım futbolcuları sosyal medyadan Çakır'a sert tepkiler gösterdi.

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