Fenerbahçe - Trabzonspor maçında harika koreografi

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Spor Toto Tribünü’ndeki taraftarlar kartonlarla Türkiye haritası yaparken, ’Cumhuriyet’in Feneri Aydınlatıyor Bizleri’ pankartı açıldı.

Ardından ’İlk Dünya Savaşı’nda 16 Fenerbahçeli futbolcu ve yönetici Kırklareli’ndeki 6. Tümen 16. Alay Ağır Makineli Tüfek Bölüğünde İdiler’ ile Mustafa Kemal Atatürk’ün Fenerbahçe Kulübü’nü ziyaretinde anı defterine yazdıklarının yer aldığı koreografi sergilerken, Atatürk’ün kasketli silueti resmedildi. Maraton Tribünü’nde dev Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün gözlerinin yer aldığı pankart sergilendi. Kuzey Tribünü’nde ise üzerinde Atatürk’ün resminin de bulunduğu dev Türk bayrağı açıldı.

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ÜLKER STADYUMU KAPALI GİŞE

Bu sezon Ülker Stadyumu'nda oynadığı Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarında tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, Trabzonspor müsabakasına da yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar, tribünleri tamamen doldururken, tezahüratlarla takıma destek oldu.