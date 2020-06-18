Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Deniz Türüç'ü oyundan kim aldı? O telefonun yanıtı...

Spor Arena / Ayhan TURGUT - Trabzon'un Fenerbahçe’yi elediği kupa yarı finalinde bir enstantane zihinlere kazandı.

Volkan Demirel kendisine gelen telefonu açtı ve hemen ardından kulübede Zeki Murat Göle’yi aradı. Hemen ardından da maçın en başarılı isimlerinden ve sarı lacivertli takımın şahane golünü atan Deniz Türüç oyundan alındı. Başta Deniz olmak üzere herkes bu değişikliği gerekçesini sorgularken en çok da Volkan Demirel’i kimin aradığı merak edilmeye başlandı. Maç sonu basın toplantısında teknik direktör Tahir Karapınar, Deniz Türüç değişikliğinin hatalı olduğununu itiraf etti.

Çok iddia atıldı ama sonuç çıkmadı

Peki ama bu değişiklik kararını kim neden verdi? Ortaya pek çok iddia atıldı:

1- Başkan Ali Koç, Deniz’in oyundan alınmasın istedi. Volkan’ı Ali Koç aradı.

2- Kararı Emre Belözoğlu aldı ve Volkan Demirel’e iletti. Herkesin merak ettiği bu soruyu biz de günün en çok konuşulan ismi Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu’na yönelttik. Aldığımız yanıt sadece “Cevap vermeye gerek yok. Sahada çalışmaya devam edeceğiz” oldu

Serdar'ın Kasımpaşa maçında yetişip yetişmeyeceği belirsiz

Kupadan elenmenin üzüntüsünü yaşayan ve bu sezonu da kupasız kapatmak zorunda kalan F.Bahçe’ye bir sıkıntı haber de Serdar Aziz’den geldi. Sörloth ile çıktığı hava topunda sakatlanan ve oyuna devam edemeyen tecrübeli futbolcunun sakatlığı ile ilgili, “Dizindeki ağrı nedeniyle tedavi ve takımdan ayrı özel program uygulanmaktadır. Oyuncumuzun Kasımpaşa maçında oynayıp oynayamayacağı henüz netleşmemiştir” denildi.

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