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Fenerbahçe - Trabzonspor maçına Talisca damga vurdu, gecenin kahramını oldu! 32 dakikada her şeyi değiştirdi

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#Fenerbahçe#Talisca#Trabzonspor
Fenerbahçe - Trabzonspor maçına Talisca damga vurdu, gecenin kahramını oldu 32 dakikada her şeyi değiştirdi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2025 21:19

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u Kadıköy'de 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de ikinci yarıda oyuna dahil olan Anderson Talisca, sadece 32 dakikada her şeyi değiştirerek gecenin kahramanı oldu.

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, karşı karşıya geldi.

Kadıköy'de oynanan müsabakayı sarı - lacivertliler 4-1'lik net bir skorla kazanırken, Anderson Talisca gecenin kurtarıcısı oldu.

MOURINHO'DAN 7 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, son oynanan Galatasaray derbisinin 11'ine göre Trabzonspor karşısında 7 değişiklikle çıktı. Portekizli çalıştırıcı, mücadeleye Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Milan Skriniar, Alexander Djiku, Mert Müldür, Fred, Sofyan Amrabat, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko 11'i ile başladı.

SYZMANSKI 'DALYA' DEDİ

Sebastian Szymanski, Trabzonspor karşılaşmasıyla sarı-lacivertli takımla 100. resmi maçına çıktı.

Polonyalı oyuncu, Trabzonspor maçıyla "dalya" derken, sarı-lacivertli kulübün tarihinde bu sayıya en hızlı ulaşan ikinci futbolcu oldu.

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Fenerbahçe'de ikinci sezonunda 100 resmi maça çıkan ilk isim Dusan Tadic olmuştu.

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GECEYE DAMGA VURDU

Müsabakanın ilk yarısını 1-0 geride kapatan sarı-lacivertlilerde ikinci yarının başında Alexander Djiku, Anderson Talisca değişikliği yapıldı.

Kazanılan penaltıda topun başına geçen Talisca, 51. dakikada eşitliği sağladı. Maçın 64. dakikasında Allan Saint-Maximin'in pasında ceza sahası içinden yaptığı vuruşta topu filelere gönderen Talisca, farkı 2'ye çıkardı. Bu golden 13 dakika sonra yeniden sahneye çıktı. Sol çaprazdan gelişine yaptığı şutta sarı-lacivertli forvet, 3. kez Trabzonspor filelerini bir kez daha havalandırdı.

TALISCA'DAN İLK HAT-TRICK

Karşılaşmada attığı 3 golle yıldızlaşan Talisca, hem sarı - lacivertli forma ile hem kariyerinin ilk hat-trick'ine imza attı. 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Brezilyalı oyuncu, Süper Lig kariyerinde ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.

FENERBAHÇE FORMASIYLA 8. GOLÜNÜ ATTI

Ara transfer döneminde takıma katılan Brezilyalı futbolcu ligde 8. kez forma giyerken, 5. golüne imza attı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçta görev yapan Talisca, 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 31 yaşındaki futbolcu Trabzonspor filelerine attığı golle bu sezonki 8. golünü kaydetti.

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#Fenerbahçe#Talisca#Trabzonspor

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