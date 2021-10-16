Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır

Haberin Devamı

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.



Daha sonra üç gruba ayrılarak pas ve top kapma çalışmaları yapan Fenerbahçeli futbolcular, çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel idmanlarla günü noktaladı.