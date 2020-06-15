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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.06.2020 - 22:55,Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır

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Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.



Antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır

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