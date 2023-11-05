Fenerbahçe - Trabzonspor maçı sonrası flaş yorum! 'Abdullah Avcı'nın planı tuttu, İsmail Kartal'ın tercihi şaşırttı'

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında nefes kesen maçta Fenerbahçe ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.

Kadıköy'de büyük çekişmeye sahne olan maçta tam 5 gol atılırken 3-2'lik sonuçla galip ayrılan taraf Trabzonspor oldu.

Bordo mavililerin galibiyet gollerini 10'da Onuachu, 46'da Berat Özdemir ve 47'de Pepe atarken Fenerbahçe'nin sayılarını 61 ve 90. dakikalarda penaltıdan Tadic attı.

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki tartışmalı pozisyonları Fırat Aydnus değerlendirdi Haberi görüntüle

Hürriyet yazarları Güntekin Onay, Fırat Aydınus ve Uğur Meleke köşe yazılarında maçı değerlendirdi.

GÜNTEKİN ONAY: HAK EDEN TARAFIN KAZANDIĞI BİR MAÇ OLDU

Trabzonspor, Fenerbahçe’nin defansif zaaflarından iyi yararlanıp hedefine ulaştı.

Dün skordan bağımsız olarak sezonun en kötü Fenerbahçe’si vardı sahada. Başta Fred olmak üzere eksikleri fazlasıyla aradılar. Djiku ve Becao’nun yokluğunda forma giyen Samet 2 gole sebebiyet veren hatalar yapınca Trabzonspor bir anda 3 farklı üstünlüğe ulaştı. Abdullah Avcı, maça takımını iyi hazırlamıştı, planı da büyük ölçüde tuttu. Istanbul’da 3 gol buldular ve 2 golleri de iptal oldu. Fenerbahçe’nin defansif zaaflarından iyi faydalanan bordo mavililer, savunmada da merkeze yoğunlaştı ve Fenerbahçe’ye pozisyon vermedi. İlk yarıda Trabzonspor karşısında tek isabetli şut atamayan sarı lacivertliler net fırsatlar bulmakta güçlük çekti. Zira atılan 2 gol de penaltıdan.

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iSMAiL KARTAL’DAN ŞAŞIRTICI TERCiH

Trabzonspor, Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra daha cesur oynamalıydı. 1 kişi eksik rakibi karşısında baskı yemeleri dünkü tek olumsuz taraflarıydı. Sezonun yıldızı İsmail Kartal’ın Samet’i çıkartıp Crespo’yu oyuna aldığı an ise şaşırtıcı bir tercih oldu. Çünkü İsmail Hoca, adaşı İsmail Yüksek’i stopere çekti ancak İsmail’in sarı kartı vardı. Nitekim o dakikaya kadar zaten hep riskli hamleler yapan İsmail Yüksek ikinci sarı karttan oyundan atıldı.

HAKEM KARARLARI DAMGA VURDU

Dün ne yazık ki bir kez daha hakem kararlarının çok fazla konuşulduğu, hakem kararlarının damga vurduğu bir derbi izledik. Hak eden tarafın kazandığı bir maç oldu. Fenerbahçe eksik oyuncularını fazlasıyla hissetti.

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Çok değerli bir 3 puanı alan Trabzonspor’da Abdullah Avcı’nın planı büyük ölçüde tuttu ve yıllar sonra deplasmanda bir Fenerbahçe galibiyeti kazanıldı.

Pepe’nin de katılmasıyla birlikte bundan sonra daha güçlü bir Trabzonspor izleyeceğiz. Fenerbahçe ise eksikleri bundan sonraki maçlarda ne boyutta arayacak? Onu da göreceğiz.

UĞUR MELEKE: GÖKYÜZÜNE ÇİM DÖŞEYEN ADAM

Göklerin hakimi Onuachu, Trabzon’u havadan oynamaya teşvik ediyor.

Tanrı futbolu havadan oynamamızı isteseydi, gökyüzüne çim döşememize izin verirdi demişti Brian Clough... 1980’li yıllarda Nottingham Forest’ı iki kez Avrupa şampiyonu yapan İngiliz teknik direktör Clough’ın mantalitesi topa sahip olmaya, yerden pasla çıkmaya dayanıyordu. Ve bu anlayışıyla 80’li yıllarda tüm dünya futbolunu etkiledi kurt hoca. Brian Clough’ın ömrü dünkü maçı görmeye vefa etseydi, herhalde ufkumuzu açacak yeni bir şey söylemesi gerekebilirdi İngiliz teknik adamın(!)

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ENTERESAN BiR ADAM

Göklerin hakimi Onuachu gerçekten enteresan bir adam. Belçika Ligi’nde tek devrede gösterdiği 16 gollük fantastik performans, onu Premier Lig’e götürdü. Ancak Premier Lig’in belki de en kaotik takımı Southampton’a geldiği ve küme düştükleri için kendini Trabzon’da buldu. Geldiği günden beri de Trabzon’u havadan oynamaya teşvik ediyor. Brian Clough’a göre adeta gökyüzüne çim döşüyor Onuachu! Sonuç da alıyor iki aydır.

iLK FIRSATTA DENGEYi BOZDU

Trabzon formasıyla ilk olarak Beşiktaş derbisinde sahaya çıktı. Golle tanışması sadece yarım saat sürdü. Hatay’a bir gol attı, diğerinde havada Aburjania’dan alan oydu. Pendik’e bir gol attı, ikincide frikiği kazandı. Alanyalı Aliti’yi kendi kalesine gole zorlayan oydu. Dün bulduğu ilk fırsatta dengeyi bozdu, üçüncü golde de Samet’ten kazanan o... Geldiği günden beri Trabzon’un attığı hemen hemen her golün içinde var Onuachu.

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FRED’iN YOKLUĞU HiSSEDiLDi

Dün Abdullah Avcı’nın oynattığı doğru oyuna karşı Fenerbahçe’nin karşılık verememesinin de birkaç nedeni vardı:

1- Samet-Oosterwolde, Onuachu’yu daha da verimli hale getirecek kadar geride karşıladılar. Öne çıkmadılar.

2- Uğurcan’ın sürekli uzun top tercihi, Fenerbahçe’nin en büyük silahı olan önde baskıyla top kazanma ihtimalini çok azalttı. Bağlantı oyununda da Fred’in yokluğunun hissedildiğini söyleyebiliriz.

3- Fenerbahçe’nin hücumda da garip bir şekilde topu çok fazla havaya kaldırdığı bir gündü. Trabzonspor’un iki stoperi 1,90 civarı. İki ön liberosu 1,90 civarı. Bu kadar uzun bir bloğa karşı Fenerbahçe’nin de topu gereğinden fazla havaya kaldırdığını düşünüyorum doğrusu.

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FIRAT AYDINUS: ABDULLAH AVCI, PAUL ONUACHU, SAMET AKAYDİN, ZORBAY KÜÇÜK

Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının kaderini dört isim belirledi.

Yüksek tempoda başlayan maçta ne kadar istese de Fenerbahçe ilk 10 hafta ön alanda kurduğu baskıyı başaramadı. Tabii ki bunun sebebi Trabzonspor’un beklenenin dışında bir oyun kurgusu için de maça başlamış olmasıydı. Birinci bölgede hiç kısa paslaşmalar yapmadan uzun oynayarak Fenerbahçe’nin ön alan baskısı işlevinin kırılmasına sebep oldu. Buna artı olarak Fenerbahçe kendi sahasında çıkış pasları yaparken ön alan baskısını uygulayan takım Trabzonspor oldu.

MAKiNE SEKTEYE UĞRADI

Görüldüğü üzere Paul Onuachu’nun olduğu yerde Becao ve Djiku’nun olmayışı, orta sahada Fred’in eksikliği Fenerbahçe için gerçekten işleyen makinenin sekteye uğramasına sebep oldu.

FRED’iN YOKLUĞUNDA iSMAiL DE YOK OLDU

Öyle ki, Fred’in yokluğunda İsmail Yüksek de yok oldu. Mehmet Can’ın kanadını zayıf halka görerek Dusan Tadic ve Ferdi ile bu kanadı kullanmak isteyen Fenerbahçe, bunda ilk yarı başarılı olamadı.

Trabzonspor’da özellikle Onuachu ve Mendy başrol oyuncularıydı. Hem yerden hem uzun toplarda Oosterwolde ve Samet, Onuachu karşısında acizleri oynadı. Bu handikapı ilk 30 dakikada gören İsmail Kartal, Onuachu’ya gelen toplara ilk anda basmamalarını ve uzaktan takip etmelerini söyleyip stoperlerini uyardı.

3-0’DAN SONRA MAÇIN BÜTÜN ÇEHRESi DEĞiŞTi

Samet’in Edin Visca’yı soldan kaçırması ve yapılan ortada Oosterwolde’nin çevre kontrolü yapmamasından dolayı Onachu’yu unutması, Trabzonspor’un ilk yarıyı 1-0 önde kapanmasını sağladı. İkinci devrenin hemen başında özellikle Samet’in gerçekten inanılmaz hatalarıyla Trabzonspor bir anda 3-0 öne geçti ve maçın bütün çehresi değişti. Fenerbahçe, 3-0 dan sonra bütün riskleri almaya başladı ve sezon boyunca oynadığı oyun formatından çıktı. Bu anlarda, yakaladığı gol pozisyonları Uğurcan’ın kurtarışları vardı.

İki penaltı golüyle farkı tek haneye indirse de yenilmekten kurtalamadı. Motive, konsantre olmuş ve ne oynadığını bilen Trabzon, Fenerbahçe’yi Kadıköy’de yendi.

SAMET CiDDi HATALAR YAPTI

Sonuçta bu kritik maçın kaderini Abdullah Avcı’nın analizi, Paul Onuachu’nun fiziği, Samet Akaydın’ın hataları ve Zorbay Küçük’ün kararları belirledi diyebiliriz.