Fenerbahçe - Trabzonspor maçı sonrası Altay Bayındır'dan hakem Zorbay Küçük tepkisi! "Sağlıklı bir cevap alamadım"

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Uzun süre 10 kişi mücadele etmelerine rağmen iyi mücadele ettiklerini belirten Altay, "İki maçtır aynı şeyi yaşıyoruz. 70-80 dakika 10 kişi oynadık iki Trabzonspor maçımızda. Takımımızı tebrik ediyorum, taraftarlarımız da çok güzel destek oldular bize. Kazanmayı çok istiyorduk ama olmadı. Mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Hakem Zorbay Küçük'le yaşadığı bir diyaloğu da aktaran Altay, "Aut atışında top diktim, belki hızlı başlatacaktım. Rakip oyuncu gelip topa vurdu. Hakeme bunu sordum, sarı kart değil mi bu? Yardımcı hakem var, orta hakem var... Hocaya da 'İzle bunu bak sarı kart bu' dedim ama sağlıklı bir cevap alamadım. İlk maçta da benzer şeyler oldu. İrfan'ın ayağı havada, pozisyon icabı ayağını yere koymasın mı? Pozisyonlar yorumlanacaktır. Yapacak bir şey yok, önümüze bakacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapıp ligi en iyi yerde bitirmeye çalışacağız." diye konuştu.

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OSAYI-SAMUEL'DEN NWAKAEME YORUMU

Fenerbahçeli OSayi-Samuel, Trabzonspor maçı sonrası şu değerlendirmeleri yaptı:

Bence maça çok iyi başladık. Hocamızla maçtan önce ilk 20 dakika baskılı başlamanın çok önemli olduğunu söylemişti. Daha sonra kırmızı kart gördük. Kırmızı kart ile ilgili fazla bir şey söylemek istemiyorum. Oynadığım bölgelerin değişiyor olması beni zorlamıyor. Oynamak ve oyunumdan keyif almak istiyorum. Maçtan önce Nwakaeme'nin görüntülerini izlemiştim. Bazı pozisyonlarda beni geçti, bazılarında geçemedi. Geçtiği bir pozisyonda gol attı. Zor bir oyuncu ama iyi mücadele ettiğimi düşünüyorum.