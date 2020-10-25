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Fenerbahçe - Trabzonspor maçı öncesi Onur Kıvrak'tan paylaşım
Trabzonspor'un eski kalecisi Onur Kıvrak, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı öncesi sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe ile Trabzonspor'un Ülker Stadyumu'nda karşılaşacağı maç öncesinde bordo mavili kulübün eski kalecisi Onur Kıvrak'tan bir paylaşım geldi.
Instagram hesabından paylaşımda bulunan Onur Kıvrak, 'Bu arman uğruna can verenler için tertemiz mazin için forma aşkı için ez geç Trabzonspor' ifadelerini kullandı.
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