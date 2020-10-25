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GeriFutbol Fenerbahçe - Trabzonspor maçı öncesi Onur Kıvrak'tan paylaşım
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Haber Giriş: 25.10.2020 - 14:33 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı öncesi Onur Kıvrak'tan paylaşım

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Fenerbahçe - Trabzonspor maçı öncesi Onur Kıvrak'tan paylaşım
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Trabzonspor'un eski kalecisi Onur Kıvrak, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı öncesi sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe ile Trabzonspor'un Ülker Stadyumu'nda karşılaşacağı maç öncesinde bordo mavili kulübün eski kalecisi Onur Kıvrak'tan bir paylaşım geldi.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Onur Kıvrak, 'Bu arman uğruna can verenler için tertemiz mazin için forma aşkı için ez geç Trabzonspor' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı öncesi Onur Kıvraktan paylaşım

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