Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi flaş sözler! 'Galibiyetin şifresi Nuri Şahin'in oyununda'

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Süper Lig'in 28. haftası, dev bir maça sahne olacak. İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Trabzonspor, kozlarını Ülker Stadı'nda paylaşacak.

Ligde en yakın rakibine maç eksiğine rağmen 14 puan fark atarak lider konumda bulunan Trabzonspor, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenerek şampiyonluk yolunda bir kritik virajı daha kayıpsız geçmek istiyor. Fenerbahçe ise lig ikinciliği yolunda söz sahibi olmak için taraftarının desteğiyle 3 puana ulaşmayı hedefliyor.

Dev maç öncesi yazarımız Uğur Meleke, iki takımın artılarını ve eksilerini masaya yatırdı.

UĞUR MELEKE: "ABDULLAH AVCI VİTESİNİ KORUMALI, İSMAİL KARTAL EZBER BOZMALI"

Futbolda gözler Fenerbahçe-Trabzon maçında... İki takım nasıl oynamalı? Neleri yapmalı ya da yapmamalı? Güçlü ve zayıf oldukları yönler...

Lig artık Trabzon ve diğerleri olarak ikiye ayrıldı. Fenerbahçe, ‘diğerleri ligi’nin en üst sırasını istiyorsa ezberini bozmak zorunda. Ligin ilk yarısında Antalya’nın, Göztepe’nin, Konya’nın yaptığı gibi Trabzon’dan topu istemek, aramak, denemek zorunda. Trabzonspor ise tam anlamıyla otomatik viteste. Topu rakip kaleye kas hafızasıyla götürüyor, bisiklet kullanır gibi ezberden oynuyorlar. Abdullah Avcı’nın Kadıköy’de Fenerbahçe karşısındaki tek sınavı bence otomatik vitesinden vazgeçmemek...

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Şanslı bir sporseverim, Beşiktaş’ın namağlup şampiyonluğunu, Galatasaray’ın Terim’le 4 sene ligi domine etmesini, Fenerbahçe’nin 103 gol ve 93 puan rekorunu canlı izledim. Trabzonspor’un da 2021-22 hikayesi yavaş yavaş o efsane sezonlarla birlikte anılmaya doğru yol alıyor. Kalan 11 maçta 9 galibiyet-1 beraberlik alırlarsa Süper Lig tarihinin puan rekorunu kıracaklar. 10 maç kazanabilirlerse lig tarihinin galibiyet rekorunu da kıracaklar. Mevcut sinerjilerini 2 ay daha koruyabilirlerse bu rekorlara da adaylar bence.

Trabzonspor son 15 dakikalarda kalesinde sadece 1 gol gördü

Süper Lig’de 202122 sezonunda içinde Trabzonspor geçmeyen istatistik yok adeta: En uzun süre galip oynayan (1031 dk) ve en kısa süre (258 dk) geride kalan takım konumundalar. Belki bundan da çarpıcı bir başka detaysa şu: Süper Lig’in ilk 27 haftasındaki maçların son 15 dakikalarında yalnızca 1 gol yediler. O da Cikalleshi’den gelen, neticeye etki edemeyen bir goldü. Yani kabaca şunu söyleyebiliriz sanırım: Trabzon’u yenmek istiyorsanız maça iyi başlamalısınız, müsabakanın sonuna geride girip çevirmeniz çok zor.

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Uğurcan Çakır bütün sezonun hikayesini değiştirdi

Trabzon sadece skoru korumada değil, geriden gelmede de iyi. Bu sezon 9 maçta ilk golü yemişler, bu müsabakaların hiçbirinden mağlup ayrılmamışlar. 5’ini kazanıp, 4’ünü berabere bitirmişler. Tabii ki bordo mavililerin bu fantastik performansında aslan payı Abdullah Avcı’nın. Ama Avcı’nın yanına kariyer sezonlarını geçiren birkaç ismi de yazmak zorundasınız: Uğurcan Çakır, ligin ayar belirleyicisi. OPTA verilerine göre eğer Trabzon’un rakipleri sezon başından beri yarattıkları xG (gol beklentisi) kadar skor yapsalardı, 36 gol atacaklardı. Muhtemelen bütün sezon hikayesini değiştirdi Uğurcan. Uğurcan’ın yanı sıra, Süper Lig’de ikinci kez iki haneli gol/asist istatistiğine doğru yürüyen Nwakaeme, attığı gollerle bu sezon direkt 21 puan kazandıran Visca ve gol kralı Cornelius istim üstündeler. Eğer Abdullah Avcı’nın takımı Kadıköy’de oyunu domine etmek isterse, topa sahip olma oyunu oynarsa, onların bu ritmine çomak sokmak hiç kolay değil.

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İsmail Kartal’lı Fenerbahçe isabetli şutta sondan ikinci sırada

Bu sezon Trabzonspor’u evinde ağırlayan takımlar içinde rakibini sadece skor olarak değil, oyun olarak da alt eden tek bir takım var: Antalyaspor. Ligin ilk yarısında Konya, Göztepe ve Adana Demirspor da Trabzonspor’a karşı dominant futbol oynadılar ama rakiplerini devirmeyi başaramadılar. Antalya ise oyununun yanına tabelayı ekleyebilen tek takım. Bence şu anda Trabzon’u yenmeyi hedefleyen her takımın da referans alabileceği maç, Antalya maçı. Peki İsmail Kartal, Kadıköy’de Trabzon’a karşı bir Nuri Şahin performansı gösterebilir mi? Kartal’ın 7 maçlık Süper Lig performansının vaat ettiğinin bu seviyede olduğunu söylemek zor: Kartal’lı Fenerbahçe, 7 karşılaşmada rakip kalelere 22 isabetli şut göndermiş. Ve bu istatistikte Süper Lig’de sondan ikinci sıradalar (Son sırada 20 ile Altay var).

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Kanarya için 3 puanın şifresi Nuri Şahin’in oynattığı futbolda

İsmail Kartal’ın bu maçta Trabzon’a kafa tutması için ilk 7 müsabakada sergilediği pragmatik anlayıştan çıkıp, 90 dakika boyunca arzulaması, araması, denemesi gerek. Eğer Trabzon’a karşı kopuk kopuk performanslar sergilerseniz, o sizin koptuğunuz anda çok kolay fatura kesebiliyor bordo mavililer. Fenerbahçe’nin ofansif oyuncularını iki ayrı kategoride değerlendirebiliriz: Eğer bir maçı domine edecekseniz, atak sürekliliği sağlayacaksanız sahada Serdar Dursun, Valencia, İrfan, Arda, Mert gibileri olmalı. Ama eğer pragmatik bir top oynayacaksanız, fırsat kollayacaksanız Mesut’un geçiş oyunundaki zekası ve Rossi’nin hızından faydalanmayı tercih edebilirsiniz. Bu sezon ligde Trabzon’u geçiş oyunuyla alt edebilen kimse olmadı. Trabzon’a karşı kazanmak istiyorsanız vitesi siz kontrol etmelisiniz, Nuri Şahin’in yaptığı gibi. İsmail Kartal zoru başarmak istiyorsa, ezberini bozmaya mecbur.