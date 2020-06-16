Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Süper Lig'de şampiyonluk potasından uzaklaşan sarı-lacivertliler, kendi sahasında adını finale yazdırarak kupa hasretine son vermeyi amaçlıyor. Gözler şimdi maça ilişkin ayrıntılarda. İşte, Fenerbahçe Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası maçı hakkında ayrıntılar...

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahce ile Trabzonspor bu akşam karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşma sırasında Misli.com üzerinden CANLI İDDAA da oynayabileceksiniz!

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KİM NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe, 2 ve üstündeki farklı galibiyetler ile 1-0'lık sonuç halinde tur atlayan taraf olacak. Trabzonspor ise her türlü beraberlik ve galibiyet halinde adını finale yazdıracak. Mücadelenin 2-1 sarı-lacivertlilerin lehine tamamlanması durumunda ise uzatma bölümleri oynanacak.

MURİÇ İLK 11'E

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Vedat Muric, Trabzonspor karşısında ilk 11'de forma giyecek.

Muric, hafif sakatlığı dolayısıyla Süper Lig'deki Hes Kablo Kayserispor maçında ilk 11'de yer almamıştı.

Tecrübeli santrfor, Hes Kablo Kayserispor karşısında 65. dakikada oyuna dahil olmuştu.

HASAN ALİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de tecrübeli sol beki Hasan Ali Kaldırım, Trabzonspor maçıyla sahalara dönecek. Tecrübeli futbolcu, sarı kart cezası sebebiyle Hes Kablo Kayserispor'a karşı forma giyememişti.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısına 2 futbolcusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde, Süper Lig'de oynanan Hes Kablo Kayserispor maçında kırmızı kart gören Ozan Tufan cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Ozan'ın yanı sıra uzun süredir sakatlığı bulunan Max Kruse de Trabzonspor karşısında mücadele edemeyecek.

TRABZONSPOR BU SEZON İSTANBULLARA YENİLMEDİ

İstanbul ekiplerine karşı bu sezon mağlubiyet yüzü görmeyen Trabzonspor, bu serisini bugün Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe karşısında da devam ettirmenin hesaplarını yapıyor. Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda İstanbul ekiplerine karşı 10 maçta 4 galibiyet 6 da beraberlik alan Trabzonspor, söz konusu maçlarda 22 gol attı ve 11 gol yedi.