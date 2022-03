Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Haberin Devamı

Fenerbahçe Trabzonspor maçı futbol otoriteleri tarafından yakından takip edilecek. Şampiyonluk yarışında bir adım daha öne çıkmak isteyen Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 3 puan mücadelesi verecek. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 28'inci Haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk edecek. 6 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Ozan (Tisserand), Serdar Aziz, Kim, Szalai, Crespo, Osayi-Samuel, Mert Hakan, İrfan Can, Pelkas (Rossi), Serdar Dursun



Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Ahmetcan, Peres, Puchacz, Siopis, Abdulkadir, Bakasetas, Nwakaeme, Visca, Cornelius

İSMAİL KARTAL: TRABZONSPOR İYİ AMA BİZ DE İYİYİZ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Trabzonspor maçı önemli ve zor bir karşılaşma. Trabzonspor iyi ama biz de iyiyiz. Taraftarlarımızı mahcup etmeyeceğiz" dedi.



Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Ligin 28’inci haftasında pazar günü oynanacak Trabzonspor maçında sarı-lacivertli taraftarların desteklerini beklediklerini ifade etti.



Trabzonspor maçının önemli ve zor bir karşılaşma olacağını dile getiren İsmail Kartal, "Planlarımız var. Trabzonspor iyi ama biz de iyiyiz. Kendi taraftarlarımızın önünde, onların bize katacağı enerjiyle, verecekleri eşsiz destekle biz çok daha iyi mücadele edeceğiz ve maçı kazanmak için oyuncularımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarlarımız takımımıza lütfen güvensin, inansın. 90 dakika destek vermelerini istiyorum. Onları mahcup etmeyeceğiz. Bu maç Fenerbahçe’nin birlikteliği, geleceği için bir başlangıç olabilir. Onları memnun edecek bir futbol ve karakter ortaya koyarsak arkasının gelebileceğini düşünüyorum. Bu camianın en büyük gücü taraftarlarıdır. Pazar günü onları bekliyorum. Bu maçı taraftarlarımızla oynayacağız" diye konuştu.



"ELİMİZDEKİ OYUNCULARLA EN İYİSİNE ULAŞABİLMEK BİZİM HEDEFİMİZ"



Son 3 maçta galip geldiklerini aktaran İsmail Kartal, "Kaybettiğimiz birkaç maçı daha kazanabilirdik diye düşünüyorum. Slavia Prag maçlarını kabul etmemiz lazım orada bizden üstün oynadılar ama lig ve kupa maçlarını oyun olarak kazanabilirdik. Elimizdeki oyuncularla en iyisine ulaşabilmek bizim hedefimiz. Fenerbahçe ruhuyla mücadeleye çalışıyoruz. Takım içindeki oyuncularla iletişimde çok daha iyi duruma geldik. Maç kazanmanın vermiş olduğu rahatlıkla takımın özgüveni yerine gelmeye ve psikolojik olarak üstüne koymaya başladı. Hiçbir şey dünden bugüne bir anda değişmez. Zamanla yarışıyoruz. İyi yolda ilerliyoruz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"ARDA BU CAMİANIN EVLADIDIR"



İsmail Kartal, Arda Güler konusunda yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını dile getirerek, "Arda bizim evladımız. İçten gelerek konuşan bir inanım. Cümleleri cımbızla alıp başka yerlere çekmek doğru değil. Söylemek istediğim çok net. Arda bu camianın evladıdır. Bizden önceki hocalarına teşekkür ettim, biz de Kulübün politikası doğrultusunda ilk 11’de oynattık, camiamız da desteklerini gösterdiler. Ertuğrul’u (Çetin), Çağtay’ı (Kurukalıp) da oynattık. Hepsi bizim değerlerimiz. Ülkemizin futbol ikliminde genç oyuncuları korumak, kazanmak, Fenerbahçe’ye ve Türk futboluna faydalı olmaları için bunların iyi planlanması gerekir. Hangi maçta Arda’yı 11’de başlatabiliriz diye planlıyoruz. Arda’nın fiziksel olarak anatomisi henüz gelişmeye devam ediyor. Daha güçlenmesi gerekiyor, eksikleri var. Arda oynadı, bundan sonra takım için önemli bir oyuncu olacak. Maçına zamanına göre oynayacaktır. Benim kalbim ve ne söylemek istediğim belli" diye konuştu.



"TAKIMDAKİ AĞABEYLERİ ARDA’YA ÇOK YARDIMCI OLUYOR"



Kartal, göreve geldiği günden bu zamana 12 oyuncunun A takım idmanında yer aldığını dile getirerek, "Kasımpaşa maçında İrfan Can Kahveci bizim için değerli bir oyuncu. Altyapıda Arda 8-10 ve iç pozisyonlarında oynadı. İkisiyle de konuştuk. Arda’yı biraz içte oynattık sonrasında İrfan ile yer değiştirdik. Takımdaki ağabeyleri de Arda’ya çok yardımcı oluyor. Bunlara alışacak, yeri gelince oyun içinde pozisyonu değişecek. O da bunlara adapte olacak. İrfan da Arda’yı oyun içinde yönlendirdi" diye konuştu.



"7 MAÇTA 14 PUAN ALDIK"



Takımdaki eksiklere rağmen ligde 7 maçta 14 puan aldıklarını hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Daha iyisi de olabilirdi. Bunun için çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.



"VALENCİA 1-2 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK"



Enner Valencia’nın 1-2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıklayan İsmail Kartal, şunları dile getirdi:



"Üstümde hiçbir baskı yok, ben bu sistemi oynayan, benimsemiş bir hocayım. Bu sistemde yolumuza devam edeceğiz. Elimizdeki oyuncuların durumuna oyun içinde skora göre sistemde geçişler olabilir ama şu an dörtlüden vazgeçmeyeceğiz. Savunmada yaşadığımız sorunlarla ilgili oyuncularımızla görüşüyoruz, yapmaları gerekenleri anlatıyoruz. 7 maç oynadık, 6’sında gol yedik. Demek ki biz gol yemekte rakibe fazla alan bırakıyoruz. Bize gol atmanın zorluğunu rakiplere hissettirmemiz gerekiyor. Bunların olmaması için gayret ediyoruz."



"HAK EDENİ OYNATMAYA ÇALIŞIYORUM"



İsmail Kartal, oyuncularıyla karşılıklı saygıya dayanan bir iletişimleri olduğunun altını çizerek, "Burada hak edeni oynatmaya çalışıyorum. Takımdaki birliktelik çok iyi. Oyuncular bizim yol arkadaşımız. Bu takımın her şeyi onlar. Sağ olsunlar buna bir cevap veriyorlar. Oyuncularımızla aramızda iyi diyaloglar var. Gerçekten çok iyi çalışıyoruz. Şu anda her geçen gün futbolcularım beklentimin üzerine çıktı. Bazıları hastalık, sakatlık dolayısıyla sınırlı seviyede kaldı ama üzerine çıkacak kapasiteleri de var" dedi.



"LİGİ EN İYİ YERDE BİTİRMEK HEDEFİNDEYİZ"



Ligi iyi bir yerde bitirmeyi amaçladıklarını dile getiren Kartal, "Fenerbahçe’nin hedefleri bitmez. Şu anda ligi en iyi yerde bitirmek hedefindeyiz. Liderle bu hafta kendi evimizde oynayacağız. Sezon sonuna kadar önümüzdeki bütün maçları kazanmaya çalışacağız. Taraftarlarımızın da beklentisi bu takımın ligi en iyi yerde bitirmesi. Seneye bu takımın Avrupa kupalarına gitmesini sağlamamız lazım. Bir taraftan da gençleri monte etmemiz lazım. Sezon sonu buraya transferler olacak" ifadelerini kullandı.



"İSAK BİZİMLE OLACAK AMA ALT YAŞTA OYNAYACAK"



Tecrübeli teknik adam, sezon sonu başkan Ali Koç’a detaylı bir rapor sunacağını vurguladı. İsak Vural transferine de değinen Kartal, "Tüm transfer sürecinden haberim var. Buranın oyuncusu olacak. İsak, başkanımızın her zaman vurguladığı altyapı planlaması doğrultusunda kulübümüzün bir parçası oldu. Bizimle olacak İsak ama alt yaşta oynayacak. Buradaki ortama alışması, adapte olması gerekiyor. Gelişimine katkı sağlayacağız. Fenerbahçe’de tüm imkanlar üst düzeyde. Taktik açıdan da burada olması daha büyük önem arz ediyor. İyi bir gelecek, Arda gibi çok değerli bir oyuncu olabilir. İnşallah biz de kendisine yardımcı oluruz. Bizim görevimiz bu" diye konuştu.



"İYİ BİR MESUT HER ZAMAN OYNAR"



Mesut Özil’in bir dünya yıldızı olduğuna dikkati çeken Kartal, sakatlık ve hastalık sebebiyle fiziksel açıdan takımın gerisinde kaldığını hatırlatarak, "Mesut bu takımın en önemli oyuncularından. Bir dünya yıldızı. Ondan en yüksek verimi almakla görevliyim. Kim Mesut gibi bir silahı kullanmak istemez. Adaletli olma zorunluluğum var, forma adaletine inanıyorum. Mesut bu takımın kaptanı. Sahada her şeyini vermesi gereken ilk oyuncusu ve bunu da yapacak. Bu konuda en iyi sonucu alacağız. Trabzonspor maçında kadroya alacağız. İyi Mesut her zaman burada oynar, ben de kendisini oynatmayı düşünüyorum" İfadelerini kullandı.



İsmail Kartal, Pelkas’ın formunun yükselmesinden memnun olduğunu ve sözleşmesi bitecek oyuncularla görüşüldüğünü, olumlu anlamda önemli mesafe kat edildiğini de sözlerine ekledi.

TRABZONSPOR İLE FENERBAHÇE, BUGÜN SÜPER LİG'DE YAPACAKLARI MAÇLA 131. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK



Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 48 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 7 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe , 97 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 129 maçtan 49'unu kazandı, bordo-mavili takım ise 42 galibiyet elde etti. Taraflar 38 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Sarı-lacivertlilerin toplam 163 golüne, Trabzonspor 145 golle cevap verdi.



LİGDE DE FENERBAHÇE ÖNDE

Trabzonspor ile Fenerbahçe, lig tarihinde 97 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 39, Trabzonspor 25 galibiyet aldı, 33 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.Fenerbahçe'nin ligdeki 128 golüne, Trabzonspor 100 golle cevap verdi. Bu sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan müsabakayı bordo-mavililer 3-1 kazanmıştı.



İSTANBUL'DA FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜ

İki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan toplam 62 resmi ve özel maçta Fenerbahçe'nin 28, Trabzonspor'un 12 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 23 maçta da eşitliği bozamadı, Fenerbahçe 90, Trabzonspor ise 61 gol attı. Sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde yapılan lig maçlarında ise Fenerbahçe'nin 21, Trabzonspor'un 6 galibiyeti bulunuyor, 20 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.



FENERBAHÇE LİGDE TRABZONSPOR'A 24 MAÇTIR SAHASINDA YENİLMİYOR

Sarı-lacivertli takım, sahasında Trabzonspor ile yaptığı son 24 lig maçında 13 kez galip geldi, 11 defa berabere kaldı, hiç yenilmedi.



EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi. Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.



EN GOLLÜ MAÇLAR

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu. Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti. Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki gol düellosundan 4-3 galip ayrıldı, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig maçını 5-2 kazandı.