Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 11'de değişiklik!

Fenerbahçe Trabzonspor maçı ile futbol keyfi Türkiye Kupası Yarı Final rövanş mücadelesinde devam edecek. Bu mücadeleden avantaj elde ederek finale yükselen takım, Alanyaspor ya da Antalyaspor takımlarından birisi ile karşılaşacak. Peki, hepsinden önce Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesi her iki takım hakkında bazı bilgiler

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk edecek. 16 Haziran Salı günü saat 20.45'te oynanacak olan karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Süper Lig'de şampiyonluk potasından uzaklaşan sarı-lacivertliler, adını finale yazdırarak kupa hasretine son vermeyi amaçlıyor.

İki ekip arasında Trabzon'da oynanan ilk maçı ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı.



Fenerbahçe, 2 ve üstündeki farklı galibiyetler ile 1-0'lık sonuç halinde tur atlayan taraf olacak. Trabzonspor ise her türlü beraberlik ve galibiyet halinde adını finale yazdıracak. Mücadelenin 2-1 sarı-lacivertlilerin lehine tamamlanması durumunda ise uzatma bölümleri oynanacak.



MURİC 11'E



Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Vedat Muric, Trabzonspor karşısında ilk 11'de forma giyecek.



Muric, hafif sakatlığı dolayısıyla Süper Lig'deki Hes Kablo Kayserispor maçında ilk 11'de yer almamıştı.



Tecrübeli santrfor, Hes Kablo Kayserispor karşısında 65. dakikada oyuna dahil olmuştu.



HASAN ALİ KALDIRIM DÖNÜYOR



Fenerbahçe'de tecrübeli sol beki Hasan Ali Kaldırım, Trabzonspor maçıyla sahalara dönecek.



Tecrübeli futbolcu, sarı kart cezası sebebiyle Hes Kablo Kayserispor'a karşı forma giyememişti.



FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK



Fenerbahçe, Trabzonspor karşısına 2 futbolcusundan yoksun çıkacak.



Sarı-lacivertlilerde, Süper Lig'de oynanan Hes Kablo Kayserispor maçında kırmızı kart gören Ozan Tufan cezası nedeniyle forma giyemeyecek.



Ozan'ın yanı sıra uzun süredir sakatlığı bulunan Max Kruse de Trabzonspor karşısında mücadele edemeyecek.