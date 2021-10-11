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Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

#Fenerbahçe#Trabzonspor#Fb Ts
Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta

Fenerbahçe Trabzonspor maçı ile Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 19 puan ile liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, 18 puan ile yakın takibinde yer alan Trabzonspor'u konuk edecek. Kariyerlerindeki 131'inci karşılaşmalarına çıkacak olan Fenerbahçe ve Trabzonspor, bu karşılaşmadan galibiyet ederek ligdeki pozisyonlarını korumayı hedefleyecek. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

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Fenerbahçe Trabzonspor maçı, her iki takım için de kritik bir öneme sahip olacak. Son haftalarda çıktığı lig maçlarından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında galibiyet elde ederek bu serisini sürdürmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 9'uncu Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Trabzonspor ile karşılaşacak. 17 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmana milli takım kamplarında bulunan oyuncular katılmadı.

Diego Rossi, Bright Osayi-Samuel ve Mert Hakan Yandaş ise takımdan ayrı özel programlar eşliğinde çalıştı.
Antrenmanda ısınmanın ardından iki gruba ayrılarak çeşitli pas ve top kapma çalışmaları yapan Fenerbahçeli futbolcular, teknik idmanlar sonrası dar alanda çift kale maçla günü noktaladı.

 

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